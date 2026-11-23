El pronóstico del tiempo para Chicago, Illinois, indica que el lunes 23 de noviembre la temperatura rondará entre 0,60 y 6,10 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 15 mph. La dirección será Noroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Chicago



Velocidad y dirección del viento : 15 mph, Noroeste

: 15 mph, Noroeste Probabilidad de precipitación : 0%

: 0% Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en Chicago, Illinois

El martes 24 de noviembre

A la mañana, se espera una temperatura de 5,60 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones de lluvia y nieve y luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 21%.

: 21%. A la noche, se espera una temperatura de -0,60 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado y luego leve probabilidad de chaparrones de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 16%.