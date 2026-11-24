El pronóstico del tiempo para Chicago, Illinois, indica que el martes 24 de noviembre la temperatura rondará entre 0,60 y 5,60 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado.

La probabilidad de precipitación de 14%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Estenoreste.

El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado.

El tiempo en la noche en Chicago



Velocidad y dirección del viento : 5 a 10 mph, Estenoreste

: 5 a 10 mph, Estenoreste Probabilidad de precipitación : 14%

: 14% Pronóstico: parcialmente soleado

El pronóstico para los próximos días en Chicago, Illinois

El miércoles 25 de noviembre

A la mañana, se espera una temperatura de 7,80 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 20 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego baja probabilidad de lluvia. Probabilidad de precipitación : 15%.

: 15%. A la noche, se espera una temperatura de 2,80 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.