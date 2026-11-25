El pronóstico del tiempo para Chicago, Illinois, indica que el miércoles 25 de noviembre la temperatura rondará entre 2,20 y 7,80 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente nublado.

La probabilidad de precipitación de 8%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 10 a 20 mph. La dirección será Estenoreste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente nublado.

El tiempo en la noche en Chicago



Velocidad y dirección del viento : 10 a 20 mph, Estenoreste

: 10 a 20 mph, Estenoreste Probabilidad de precipitación : 8%

: 8% Pronóstico: mayormente nublado

El pronóstico para los próximos días en Chicago, Illinois

Thanksgiving Day 26 de noviembre

A la mañana, se espera una temperatura de 8,90 grados Fahrenheit, con un viento de 20 a 25 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: lluvia. Probabilidad de precipitación : 85%.

: 85%. A la noche, se espera una temperatura de 6,70 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 20 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: baja probabilidad de lluvia. Probabilidad de precipitación: 20%.