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Clima en Chicago, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 26 de noviembre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 26 de noviembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Chicago, Illinois, indica que thanksgiving day 26 de noviembre la temperatura rondará entre 5 y 7,80 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: nublado y luego chaparrones de lluvia dispersos.
La probabilidad de precipitación de 51%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 25 a 30 mph. La dirección será Noreste.
El pronóstico detallado para hoy indica: nublado y luego chaparrones de lluvia dispersos.
El tiempo en la noche en Chicago
- Velocidad y dirección del viento: 25 a 30 mph, Noreste
- Probabilidad de precipitación: 51%
- Pronóstico: nublado y luego chaparrones de lluvia dispersos
El pronóstico para los próximos días en Chicago, Illinois
El viernes 27 de noviembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 8,90 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 25 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de lluvia y luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 47%.
- A la noche, se espera una temperatura de 5 grados Fahrenheit, con un viento de 30 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: lluvia. Probabilidad de precipitación: 98%.
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