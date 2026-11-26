El pronóstico del tiempo para Chicago, Illinois, indica que thanksgiving day 26 de noviembre la temperatura rondará entre 5 y 7,80 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: nublado y luego chaparrones de lluvia dispersos.

La probabilidad de precipitación de 51%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 25 a 30 mph. La dirección será Noreste.

El pronóstico detallado para hoy indica: nublado y luego chaparrones de lluvia dispersos.

El tiempo en la noche en Chicago



Velocidad y dirección del viento : 25 a 30 mph, Noreste

: 25 a 30 mph, Noreste Probabilidad de precipitación : 51%

: 51% Pronóstico: nublado y luego chaparrones de lluvia dispersos

El pronóstico para los próximos días en Chicago, Illinois

El viernes 27 de noviembre

A la mañana, se espera una temperatura de 8,90 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 25 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de lluvia y luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación : 47%.

: 47%. A la noche, se espera una temperatura de 5 grados Fahrenheit, con un viento de 30 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: lluvia. Probabilidad de precipitación: 98%.