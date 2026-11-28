El pronóstico del tiempo para Chicago, Illinois, indica que el sábado 28 de noviembre la temperatura rondará entre 2,20 y 10 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 9%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 10 a 15 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Chicago



Velocidad y dirección del viento : 10 a 15 mph, Suroeste

: 10 a 15 mph, Suroeste Probabilidad de precipitación : 9%

: 9% Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en Chicago, Illinois

El domingo 29 de noviembre

A la mañana, se espera una temperatura de 6,70 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 20 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: lluvia. Probabilidad de precipitación : 92%.

: 92%. A la noche, se espera una temperatura de 4,40 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego lluvia. Probabilidad de precipitación: 85%.