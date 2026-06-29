Clima en Chicago, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 29 de junio

El pronóstico del tiempo para Chicago, Illinois, indica que el lunes 29 de junio la temperatura rondará entre 77 y 89 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas, luego mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 29%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 10 a 15 mph. La dirección será Sursuroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas, luego mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Chicago



Velocidad y dirección del viento : 10 a 15 mph, Sursuroeste

: 10 a 15 mph, Sursuroeste Probabilidad de precipitación : 29%

: 29% Pronóstico: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas, luego mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en Chicago, Illinois

El lunes 29 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas, luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 29%.

: 29%. A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 8%.

El martes 30 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 22%.

El miércoles 1 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 10%.

El jueves 2 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 12%.

: 12%. A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 32%.

El viernes 3 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 33%.

: 33%. A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 39%.

Independence Day 4 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 39%.

: 39%. A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas, luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 30%.

El domingo 5 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 29%.

: 29%. A la noche, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 29%.