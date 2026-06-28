Nuevos trabajos en Illinois: una empresa invertirá US$103 millones y creará oportunidades para miles

El gobernador de Illinois, JB Pritzker, anunció una gran inversión por parte de ADM, empresa líder en el sector de la agricultura y el procesamiento de alimentos, que destinará 103 millones de dólares a la modernización de sus operaciones en el estado. El proyecto se concentrará en las instalaciones que la compañía tiene en Decatur, con el objetivo de actualizar la infraestructura, fortalecer la actividad y generar nuevos puestos de trabajo.

ADM en Decatur: 50 empleos nuevos y más de 1000 puestos retenidos

La inversión también tendrá un efecto directo en el mercado laboral de la región. Según el Departamento de Comercio y Oportunidad Económica de Illinois (DCEO, por sus siglas en inglés), el proyecto permitirá crear 50 nuevos empleos de tiempo completo y mantener 1000 puestos de trabajo existentes.

JB Pritzker anunció la creación de nuevos puestos de trabajo en Illinois

La oficina del gobernador JB Pritzker afirmó que ADM emplea actualmente a unas 4000 personas en Decatur, lo que convierte a la ciudad en el principal centro de operaciones de la compañía. Chris Cuddy, presidente de la empresa en la región, destacó que en este complejo está la mayor concentración de trabajadores en el continente.

Qué plantas de ADM serán modernizadas con la inversión en Decatur

La inversión estará enfocada en la actualización del complejo de procesamiento agrícola de Decatur. Según el estado de Illinois, ADM reemplazará equipos en sus plantas de procesamiento de soja y en su molino húmedo de maíz para incorporar tecnología más moderna.

El proyecto contempla la sustitución de 40.000 módulos de entrada y salida, además de nuevos sistemas de control y monitoreo para las operaciones industriales. La finalidad es mejorar la supervisión de los procesos, reducir las interrupciones de los equipos y aumentar la eficiencia en la producción de ingredientes y biocombustibles.

Las mejoras también alcanzarán las líneas de producción de proteínas vegetales y las instalaciones de almacenamiento de granos. De acuerdo con el DCEO, estas inversiones ayudarán a que ADM mantenga su posición como uno de los principales referentes mundiales en el sector de la manufactura y el procesamiento agrícola.

La planta más grande de ADM en Norteamérica se encuentra en Illinois DCEO

Pritzker y ADM destacan el impacto económico del proyecto en Illinois

Funcionarios estatales y directivos de ADM destacaron el impacto económico y laboral de la inversión en Decatur. El gobernador JB Pritzker afirmó que el crecimiento de ADM es una de las razones por las que Illinois se mantiene como una potencia económica internacional y celebró la decisión de la compañía de modernizar sus instalaciones y crear empleos.

Por su parte, Chris Cuddy señaló que la inversión beneficiará tanto a las instalaciones como a los trabajadores y a la comunidad local. Además, subrayó la importancia de los programas estatales para mantener la competitividad y favorecer el crecimiento empresarial en Illinois.

La senadora estatal Doris Turner también respaldó el proyecto y aseguró que la inversión representa una muestra de confianza en la fuerza laboral y en la comunidad de Decatur.

Pritzker celebró la inversión de más de 100 millones de dólares para generar empleos en el estado @JBPritzker

Tanto las autoridades como la empresa coincidieron en que la iniciativa contribuirá a fortalecer el futuro económico de la región y de las familias vinculadas a la industria agroalimentaria del centro de Illinois.

Cómo la modernización de ADM puede beneficiar a productores de maíz y soja

Según las autoridades estatales, el proyecto también beneficiará a los productores agrícolas al garantizar una demanda sostenida de cultivos como la soja y el maíz. La incorporación de nuevas tecnologías permitirá reducir fallas operativas y asegurar un flujo más eficiente de productos hacia los mercados y clientes.

Una vez finalizadas las obras, Decatur consolidará su posición como un importante polo industrial y agroalimentario. Para el estado, la inversión de US$103 millones fortalece la relación entre el sector agrícola y el gobierno estatal, además de contribuir al crecimiento económico.