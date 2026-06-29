Chicago bajo la lupa: exigen garantías para que los datos de los parquímetros no lleguen al ICE

Chicago mantiene una política local de resistencia a la colaboración con las autoridades migratorias. En ese contexto, un grupo de concejales cuestiona la posible transferencia del control del contrato de parquímetros a Stonepeak Partners, una firma que tiene vínculos comerciales con agencias federales. Los ediles piden garantías para evitar que datos de usuarios puedan compartirse.

La empresa que busca tomar control de los parquímetros en Chicago y sus vínculos con el ICE

El jueves un grupo de concejales de Chicago se reunió para debatir la posibilidad de que la compañía Stonepeak Partners tome el control del contrato de arrendamiento para administrar los parquímetros de la ciudad, de acuerdo con Fox 32 Chicago.

La razón es que la compañía posee también un área dedicada a la aviación. A través de esa división mantiene contratos con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), entre otras agencias migratorias.

De acuerdo con Fox, los concejales piden que antes de asignarle el contrato Stonepeak garantice que los datos que obtenga a través de los parquímetros nunca sean compartidos con el ICE ni se utilicen para rastrear a los migrantes en Chicago.

Acusan al alcalde Brandon Johnson de ocultar información sobre el arrendamiento de parquímetros en Chicago

Según WGN9, un total de 22 concejales enviaron una carta al alcalde de Chicago, Brandon Johnson, para exigir más información antes de seguir adelante con la propuesta de transferir el contrato de arrendamiento de los parquímetros a la compañía Stonepeak.

El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, está siendo cuestionado sobre la posibilidad de reasignar la operación de los parquimetros en la ciudad Instagram/chicagosmayor

En el documento los concejales acusan a la administración de Johnson de ocultar información crucial. También de determinar como fecha límite el 30 de junio a pesar de no contar con la aprobación de todos los miembros a quienes, aseguraron, no se les proporcionó suficiente información para evaluar el acuerdo, sus términos y su posible impacto en la ciudad.

Hasta ahora, la oficina del alcalde Brandon Johnson no se ha pronunciado al respecto. No obstante, en días pasados, recordó WGN9, declaró que el nuevo contrato no modificaría los términos de arrendamiento ni afectaría las tarifas de estacionamiento.

Por qué se quiere transferir la operación de los parquímetros de Chicago a otra empresa

En 2008, el entonces alcalde de Chicago, Richard M. Daley, aprobó un acuerdo de arrendamiento por más de mil millones de dólares para la operación de los parquímetros de la ciudad por los siguientes 75 años.

En 2008 se seleccionó a la compañía responsable de la operación de los parquímetros en Chicago para los siguientes 75 años Imagen generada con Inteligencia Ar

De acuerdo con Fox, la ciudad utilizó el dinero para ayudar a cubrir un déficit presupuestario. No obstante, diversos críticos calificaron el contrato como uno de los peores acuerdos financieros en la historia de Chicago debido a que los inversores privados recuperaron su inversión en aproximadamente 15 años, pero mantienen ingresos a través de los parquímetros.

En ese contexto, a principios de 2026, Johnson evaluó la posibilidad de que la ciudad recuperara los 57 años restantes del contrato. Sin embargo, luego descartó esa alternativa por su alto costo y el proceso avanzó hacia una posible transferencia del control del sistema a Stonepeak, operación que todavía requiere aprobación del Concejo Municipal.