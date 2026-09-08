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Clima en Chicago, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 8 de septiembre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 8 de septiembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Chicago, Illinois, indica que el martes 8 de septiembre la temperatura rondará entre 74 y 85 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado, luego probabilidad leve de chubascos.
La probabilidad de precipitación de 15%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Sursureste.
El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado, luego probabilidad leve de chubascos.
El tiempo en la noche en Chicago
- Velocidad y dirección del viento: 5 a 10 mph, Sursureste
- Probabilidad de precipitación: 15%
- Pronóstico: parcialmente soleado, luego probabilidad leve de chubascos
El pronóstico para los próximos días en Chicago, Illinois
El martes 8 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: parcialmente soleado, luego probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación: 15%.
- A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado, luego probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 36%.
El miércoles 9 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas, luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 25%.
- A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 11%.
El jueves 10 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
- A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 5%.
El viernes 11 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 14%.
El sábado 12 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación: 15%.
- A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación: 17%.
El domingo 13 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos, luego probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 16%.
- A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 38%.
El lunes 14 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 38%.
- A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 38%.
LA NACION