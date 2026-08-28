1
Clima en Naperville, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 29 de agosto; además, cuál es el panorama para los próximos días
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Naperville, Illinois, indica que el sábado 29 de agosto la temperatura rondará entre 66 y 81 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.
La probabilidad de precipitación de 14%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 5 mph. La dirección será Sureste.
El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.
El tiempo en la noche en Naperville
- Velocidad y dirección del viento: 0 a 5 mph, Sureste
- Probabilidad de precipitación: 14%
- Pronóstico: mayormente soleado
El pronóstico para el fin de semana en Naperville, Illinois
El sábado 29 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 14%.
- A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 12%.
El domingo 30 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 26%.
- A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 30%.
LA NACION
Más leídas
- 2
La historia detrás de la pelea entre Marcelo Tinelli y Alejandro Stoessel: de amigos y socios a enemigos judiciales
- 3
Patricia Echegoyen: de su regreso al teatro a su amor con Carlos Calvo y los 30 años junto al hombre de su vida
- 4
Nepal: todo lo que se sabe sobre la catástrofe y cuáles son las advertencias para el futuro