Clima en Naperville, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Naperville, Illinois, indica que el sábado 1 de agosto la temperatura rondará entre 63 y 78 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 66%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 10 mph. La dirección será Estenoreste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Naperville



Velocidad y dirección del viento : 10 mph, Estenoreste

: 10 mph, Estenoreste Probabilidad de precipitación : 66%

: 66% Pronóstico: probables chaparrones y tormentas eléctricas

El pronóstico para el fin de semana en Naperville, Illinois

El sábado 1 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 66%.

: 66%. A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 29%.

El domingo 2 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 15%.

: 15%. A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas y luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 15%.