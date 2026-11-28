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Clima en Naperville, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 28 de noviembre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 28 de noviembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Naperville, Illinois, indica que el sábado 28 de noviembre la temperatura rondará entre 0,60 y 10,60 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.
La probabilidad de precipitación de 6%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Suroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.
El tiempo en la noche en Naperville
- Velocidad y dirección del viento: 5 a 10 mph, Suroeste
- Probabilidad de precipitación: 6%
- Pronóstico: mayormente soleado
El pronóstico para los próximos días en Naperville, Illinois
El domingo 29 de noviembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 6,70 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 15 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: lluvia. Probabilidad de precipitación: 92%.
- A la noche, se espera una temperatura de 4,40 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: lluvia. Probabilidad de precipitación: 87%.
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