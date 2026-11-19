El pronóstico del tiempo para Rockford, Illinois, indica que el jueves 19 de noviembre la temperatura rondará entre 7,80 y 17,80 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 10 a 15 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Rockford



Velocidad y dirección del viento : 10 a 15 mph, Suroeste

: 10 a 15 mph, Suroeste Probabilidad de precipitación : 0%

: 0% Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en Rockford, Illinois

El viernes 20 de noviembre

A la mañana, se espera una temperatura de 18,30 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 15 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 5 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.