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Clima en Rockford, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 21 de septiembre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 21 de septiembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Rockford, Illinois, indica que el lunes 21 de septiembre la temperatura rondará entre 52 y 74 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.
La probabilidad de precipitación de 30%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Noreste.
El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.
El tiempo en la noche en Rockford
- Velocidad y dirección del viento: 5 a 10 mph, Noreste
- Probabilidad de precipitación: 30%
- Pronóstico: probabilidad de chaparrones y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas
El pronóstico para los próximos días en Rockford, Illinois
El lunes 21 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 30%.
- A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 44%.
El martes 22 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 32%.
- A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 10%.
El miércoles 23 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 13%.
- A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El jueves 24 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 9%.
El viernes 25 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 9%.
- A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.
El sábado 26 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 15%.
- A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 13%.
El domingo 27 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 13%.
- A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 13%.
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