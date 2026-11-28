El pronóstico del tiempo para Rockford, Illinois, indica que el sábado 28 de noviembre la temperatura rondará entre 1,10 y 10,60 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 6%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Rockford



Velocidad y dirección del viento : 5 a 10 mph, Suroeste

: 5 a 10 mph, Suroeste Probabilidad de precipitación : 6%

: 6% Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en Rockford, Illinois

El domingo 29 de noviembre

A la mañana, se espera una temperatura de 5,60 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 15 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: alta probabilidad de lluvia. Probabilidad de precipitación : 65%.

: 65%. A la noche, se espera una temperatura de 2,80 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: lluvia. Probabilidad de precipitación: 80%.