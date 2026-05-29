Es oficial: Pritzker firma una nueva ley en Illinois que protege a los consumidores del aumento en los seguros

La Asamblea General de Illinois aprobó un proyecto de ley que busca modificar distintas reglas vinculadas al mercado de seguros y a las regulaciones corporativas del estado. El gobernador JB Pritzker celebró la acción legislativa y sostuvo que las medidas apuntan a aliviar el impacto de los aumentos de precios que enfrentan muchas familias.

Seguros en Illinois: qué cambia con la aprobación del SB714

El proyecto SB714 introduce modificaciones al Código de Seguros de Illinois y establece nuevas obligaciones para las compañías aseguradoras cuando decidan aumentar primas, modificar coberturas o no renovar pólizas.

Las aseguradoras estarán obligadas a informar cualquier modificación en los deducibles o coberturas con un margen mínimo de 60 días antes de la renovación X (@GovPritzker)

Uno de los cambios centrales es la obligación de avisar con anticipación a los clientes cuando las aseguradoras quieran aplicar incrementos importantes en las renovaciones.

El texto indica que las compañías no podrán imponer aumentos superiores al 10% en determinadas líneas de seguros sin enviar una notificación previa al asegurado al menos 30 días antes de la fecha de renovación.

La medida también contempla cambios en deducibles y coberturas. En esos casos, las empresas deberán informar las modificaciones con un plazo mínimo de 60 días antes de la renovación o aniversario de la póliza.

La normativa señala además que las notificaciones podrán enviarse de manera electrónica, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por la legislación estatal.

Otro punto relevante del proyecto está relacionado con las cancelaciones o no renovaciones. Las aseguradoras deberán explicar específicamente las razones por las que deciden no continuar con una póliza. Además, la legislación mantiene la obligación de enviar avisos formales a corredores, agentes registrados y titulares de hipotecas o gravámenes cuando corresponda.

El texto aclara que estas disposiciones comenzarán a aplicarse a partir del 1° de julio de 2027 para los avisos de renovación contemplados en la reforma.

JB Pritzker defendió la medida contra los aumentos de pólizas

En una serie de mensajes publicados en X, JB Pritzker vinculó el proyecto con la necesidad de frenar aumentos que consideró injustificados en los seguros de automóviles y viviendas.

El gobernador JB Pritzker celebró el avance de la medida en redes sociales, al calificar de "injustos e inexplicables" los recientes aumentos en seguros de autos y viviendas User - X de Pritzker

El gobernador sostuvo que muchas familias tuvieron que enfrentar incrementos “injustos e inexplicables” en los costos de cobertura y aseguró que la legislación busca fortalecer la protección al consumidor sin afectar las bases del mercado empresarial del estado.

El mandatario también afirmó que la asequibilidad fue una de las prioridades centrales de la sesión legislativa y describió el proyecto como parte de un trabajo conjunto entre su administración y la Asamblea General para respaldar a las familias trabajadoras de Illinois.

Nuevas reglas para las tarifas de seguros de automóviles

Además de las notificaciones por aumentos, el SB714 crea un nuevo artículo completo dentro del Código de Seguros de Illinois destinado exclusivamente a regular las tarifas de seguros automotores.

El mensaje de JB Pritzker por el aumento de la gasolina en Illinois

La propuesta establece que las tasas aplicadas por las compañías no podrán ser:

Excesivas.

Inadecuadas.

Injustamente discriminatorias.

El proyecto define que una tarifa será considerada inadecuada cuando pueda poner en riesgo la solvencia financiera de la aseguradora. También señala que las diferencias de precios deberán reflejar razonablemente los distintos niveles de riesgo y gastos asociados a cada cliente.

La legislación prevé un sistema de revisión actuarial por parte del Departamento de Seguros estatal. Según el texto, el organismo tendrá 40 días para determinar si una presentación tarifaria incumple las normas establecidas. Si detecta problemas, deberá informar a la empresa aseguradora cuáles son las objeciones y qué cambios deben realizarse.