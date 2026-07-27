Consulado de México en Illinois: abren citas para el operativo móvil que empieza esta semana

El Consulado General de México en Chicago habilitó las citas para un operativo móvil que atenderá del 28 de julio al 1° de agosto en Urbana, Illinois. Durante la jornada se podrán tramitar pasaportes, matrículas consulares, credenciales mexicanas para votar y actas de nacimiento.

Consulado sobre Ruedas en Urbana: dirección de la sede en Yankee Ridge Elementary School

El operativo atenderá en el gimnasio de la escuela primaria Yankee Ridge Elementary School, ubicada en 2102 S. Anderson St., Urbana, Illinois, 61801. La sede se encuentra en el condado de Champaign, según informó el consulado en un mensaje en redes sociales.

Cuatro documentos podrán gestionarse durante la visita Fotomontaje realizado con IA

Consulado de México en Gurnee: cuándo termina la atención en New Hope Church

A su vez, el organismo informó que el sábado 25 de julio fue el último día de atención del Consulado sobre Ruedas en Gurnee, Illinois. El operativo se desarrolló en la iglesia New Hope Church, ubicada en 5501 Stearns School Road.

Los cuatro trámites disponibles en Urbana

Durante la jornada estarán disponibles cuatro trámites:

Pasaporte mexicano

Matrícula consular

Credencial mexicana para votar

Acta de nacimiento

Los requisitos para el pasaporte, la matrícula consular y la credencial para votar están publicados en la página oficial de la representación diplomática.

El Departamento de Comunidades suele acompañar al Consulado sobre Ruedas para ofrecer orientación gratuita sobre educación, finanzas y servicios de salud. La dependencia también brinda asesoramiento en asuntos migratorios, civiles, laborales, penales y de derechos humanos, informó Telemundo Chicago.

Citas para el Consulado sobre Ruedas: teléfono, WhatsApp y reserva en línea

Las personas interesadas pueden llamar o enviar un mensaje por WhatsApp al 1-424-309-0009. También tienen la opción de reservar el turno mediante el portal oficial citas.sre.gob.mx. En caso de emergencia, pueden escribir a conchicago@sre.gob.mx. Las consultas sobre el operativo móvil se reciben en movilchicago2@sre.gob.mx.

Las reservas se realizan por teléfono, WhatsApp o internet

Todos los turnos son gratuitos. El consulado advirtió que no realiza cobros por teléfono ni por internet y pidió evitar a los gestores o perfiles de redes sociales que venden citas mediante mensajes privados. La dependencia señaló que recurrir a terceros también expone los datos personales de los solicitantes. Por ese motivo, recomendó denunciar la venta ilegal de turnos.

Consulado de México en Chicago: fechas y horarios de las asesorías legales

El consulado ofrecerá jornadas de asesoría legal brindadas por abogados externos del lunes 27 al viernes 31 de julio, entre las 8 y las 15 hs (hora local) . La atención será en la sede ubicada en 204 S. Ashland Ave., Chicago.

brindadas por abogados externos del . La atención será en la sede ubicada en 204 S. Ashland Ave., Chicago. Quienes necesiten este servicio deberán programar una cita. También podrán enviar sus preguntas a proteccioncho2@sre.gob.mx o conchicago@sre.gob.mx.

Detención migratoria en Estados Unidos: teléfonos de asistencia para ciudadanos mexicanos

Los ciudadanos mexicanos pueden llamar al Departamento de Protección al 1-888-755-5511 ante una emergencia o una detención migratoria. A través de ese número también se puede solicitar orientación para localizar a un familiar en proceso de deportación o gestionar la entrega de medicamentos.

Cuatro documentos podrán gestionarse durante la visita

Otra vía de contacto es el Centro de Información y Asistencia a Personas Mexicanas (CIAM), disponible en el 520-623-7874. El organismo brinda atención las 24 horas a los mexicanos que residen en Estados Unidos y Canadá.