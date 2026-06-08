Buenas noticias para migrantes mexicanos en Illinois: el consulado de Chicago sacará su camión del 9 al 13 de junio

El Consulado General de México en Chicago con su camión móvil del 9 al 13 de junio para atender a los migrantes que necesiten realizar trámites consulares. Durante estas jornadas, se podrán gestionar distintos documentos. En tanto, para acceder al beneficio será necesario obtener una cita sin costo y presentar las identificaciones correspondientes.

Consulado de México en Chicago: fechas, sede en DeKalb y trámites disponibles del 9 al 13 de junio

En la segunda semana de junio, los migrantes mexicanos que residen en Chicago podrán realizar distintos trámites sin acudir a la sede consular. Durante esos días, el personal de la iniciativa sobre ruedas atenderá a las personas en la Iglesia Real Connections, en 1115 S Malta Rd., DeKalb, Illinois 60115.

El camión del consulado mexicano ofrecerá servicios de asistencia con sus trámites para los extranjeros que residen en Chicago, EE.UU., pero es importante obtener una cita @consulmexboise

Durante este período, las personas mexicanas podrán gestionar el pasaporte, la matrícula consular y la credencial de elector.

A través de una publicación en Instagram, la cuenta oficial del consulado remarcó que todos los turnos son gratuitos. Además, advirtió al público que “no se deje engañar por gestores, incluyendo quienes envían mensajes privados en redes sociales vendiendo citas“.

Cómo pedir una cita gratis para el Consulado sobre Ruedas en Illinois

Los migrantes pueden solicitar un turno a través del número 1(424)-309-0009, o mediante el sitio web oficial. Si la cita se solicita por mensaje, el primer paso es agendar el número correctamente. Luego, se debe enviar un mensaje al número oficial y responder a las opciones que da el chatbot. El sistema solicita código postal, datos personales y correo electrónico.

Cómo sacar una cita con el consulado mexicano sobre ruedas en Chicago

Las personas que elijan realizarlo por la página, deben ingresar con la Llave MX o su correo electrónico (personas extranjeras o sin CURP). Una vez dentro, es necesario seleccionar el trámite que desean y completar el formulario con sus datos personales, como su nombre, apellido y fecha de nacimiento.

Requisitos para pasaporte mexicano, matrícula consular e INE en el consulado

Para tramitar el pasaporte mexicano en una oficina consular, los requisitos varían según si se trata de la primera vez que se solicita, de una renovación o si es para un menor de edad. Si el pasaporte se tramita por primera vez, toda persona de nacionalidad mexicana debe:

Acreditar nacionalidad: presentar un documento original como el acta de nacimiento (no extemporánea), certificado de nacionalidad, carta de naturalización o matrícula consular de alta seguridad (expedida después de 2005).

presentar un documento original como el (no extemporánea), certificado de nacionalidad, carta de naturalización o matrícula consular de alta seguridad (expedida después de 2005). Acreditar identidad: llevar una identificación oficial original con fotografía, como la credencial para votar (INE), cartilla militar, cédula profesional, licencia de conducir o tarjeta de residencia de EE.UU., entre otros.

Para quienes deben renovar un pasaporte anterior, se requiere:

Presentar el pasaporte anterior .

. Llevar el reporte policial local si fue víctima de un robo o pérdida.

En el consulado móvil de México es posible tramitar el pasaporte, pero se deben presentar ciertos documentos Pexels y Gobierno de México

En el caso de los menores de 18 años, los padres o tutores deben:

Comparecer con el menor: acudir personalmente con el niño o adolescente a la cita.

acudir personalmente con el niño o adolescente a la cita. Acreditar nacionalidad e identidad del menor: presentar acta de nacimiento original y una identificación con foto (certificado escolar, credencial de estudiante o, para menores de siete años, una constancia médica con sello y fotografía).

presentar acta de nacimiento original y una identificación con foto (certificado escolar, credencial de estudiante o, para menores de siete años, una constancia médica con sello y fotografía). Consentimiento de los padres (OP-7): ambos padres deben firmar el formato de autorización OP-7 y presentar sus identificaciones oficiales vigentes.

Asimismo, es necesario pagar una tarifa, según el tiempo de vigencia: