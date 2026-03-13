Pasaporte para mexicanos en EE.UU.: el Consulado en Sacramento abrió fechas para la gestión del trámite

El Consulado de México en Sacramento, California, anunció la apertura de nuevas fechas para que los ciudadanos mexicanos puedan realizar distintos trámites consulares, entre ellos, la obtención del pasaporte. La disponibilidad corresponde a la próxima semana y forma parte del esquema de citas que la representación diplomática pone a disposición de la comunidad.

Nuevas fechas para que los mexicanos realicen trámites consulares en Sacramento

De acuerdo con información difundida por el Consulado General de México en Sacramento en X, durante la semana del 17 al 19 de marzo se habilitarán turnos para distintos servicios destinados a ciudadanos mexicanos que residen en la región.

El Consulado General de México en Sacramento ha habilitado una nueva ventana de atención para la semana del 17 al 19 de marzo de 2026 X: Consulado de Mexico en Sacramento

Entre los trámites disponibles se encuentran la emisión de pasaportes, la matrícula consular y la credencial para votar del Instituto Nacional Electoral (INE).

Este anuncio representa una oportunidad para quienes necesitan actualizar documentos oficiales o iniciar gestiones relacionadas con su identidad y nacionalidad mexicana mientras viven en Estados Unidos. La sede consular destacó que las citas forman parte del esfuerzo continuo por facilitar el acceso a servicios consulares y acercar la atención a la comunidad mexicana en la zona.

Cómo pedir una cita en menos de cinco minutos en Sacramento

El Consulado General de México en Sacramento también explicó que el proceso para solicitar una cita puede completarse en pocos minutos a través de un sistema automatizado en WhatsApp. El procedimiento fue detallado en un tutorial presentado por el cónsul general, Cristian Tonatiuh González Jiménez, quien explicó paso a paso cómo iniciar la gestión desde un teléfono móvil.

¿Cómo gestionar tu cita en el Consulado de México en Sacramento?

El paso a paso para pedir una cita en Sacramento, según el diplomático:

Contar con la aplicación de WhatsApp instalada en el dispositivo.

instalada en el dispositivo. Una vez descargada —si el usuario aún no la tiene— se debe guardar el número telefónico destinado a la programación de citas consulares .

. Después, el interesado deberá abrir una conversación en el chat con ese contacto.

Al iniciar la comunicación, el sistema responde automáticamente con un mensaje de bienvenida que agradece el contacto con el consulado y ofrece un enlace para consultar el aviso de privacidad.

que agradece el contacto con el consulado y ofrece un enlace para consultar el aviso de privacidad. A continuación, el chat guía al usuario a través de una serie de pasos que permiten iniciar la solicitud de la cita.

que permiten iniciar la solicitud de la cita. El sistema pide, en primer lugar, seleccionar el país donde se realizará el trámite. En el caso de quienes desean acudir al consulado en Sacramento, deberán elegir la opción correspondiente.

En el caso de quienes desean acudir al consulado en Sacramento, deberán elegir la opción correspondiente. Posteriormente, el programa solicita ingresar un código postal para identificar la oficina consular ; para esta sede se utiliza el 95834 , que corresponde a las instalaciones del consulado.

; para esta sede , que corresponde a las instalaciones del consulado. Una vez completada esa información, el sistema muestra la opción correspondiente al Consulado de Sacramento y solicita confirmar que se desea continuar con esa oficina .

. También recuerda a los usuarios que no deben compartir imágenes o documentos personales con terceros, con el fin de mantener la confidencialidad y la seguridad de la información.

Durante estas jornadas, los ciudadanos podrán gestionar tres de los documentos más solicitados: el pasaporte mexicano, la matrícula consular de alta seguridad y la credencial para votar (INE) X: Consulado de Mexico en Sacramento

Los datos que solicita el sistema para programar una cita

El proceso continúa de la siguiente manera:

El solicitante debe ingresar sus datos personales . El sistema pide primero el nombre completo . Después, se deben agregar el apellido paterno y el apellido materno .

. El sistema pide primero el . Después, se deben agregar . El siguiente paso consiste en indicar el país de origen . Para quienes nacieron en México, el sistema utiliza el número 141 para identificarlo .

. Para quienes nacieron en México, el sistema utiliza . Luego, se pide seleccionar el estado y el municipio de nacimiento que aparecen en el acta correspondiente.

Posteriormente, el solicitante debe introducir su fecha de nacimiento con un formato específico: primero el año completo, seguido por un guion, el mes y luego el día.

con un formato específico: primero el año completo, seguido por un guion, el mes y luego el día. El proceso finaliza con el ingreso de una dirección de correo electrónico, que servirá para recibir información relacionada con la cita.

Una vez completados estos campos, el sistema despliega las distintas opciones de servicio disponibles en el consulado. Entre ellas, figuran los trámites de pasaporte, matrícula consular y credencial de elector del INE. También se incluyen otros servicios consulares, como la atención de visas, asuntos de fe pública —que abarcan gestiones notariales— y trámites de registro civil, por ejemplo aquellos vinculados a la doble nacionalidad.