La organización que da atención médica, dental y de visión gratis a miles en EE.UU. sin hacer preguntas

Remote Area Medical (RAM, por sus siglas en inglés) despliega clínicas temporales en todo Estados Unidos para ofrecer servicios de salud gratuitos en comunidades con escaso acceso a servicios de salud asequibles. La organización benéfica, gestionada por voluntarios, atiende a miles de pacientes en las áreas de odontología, oftalmología y medicina general sin realizar preguntas sobre su situación legal o financiera.

El objetivo de las clínicas RAM en EE.UU.

El principal objetivo de RAM es atender a cualquier persona que se presente sin hacer preguntas, según CBS News. De acuerdo con las estimaciones compartidas por el medio, aproximadamente el 50% de sus pacientes no posee cobertura de salud alguna en EE.UU.

Así funcionan las clínicas temporales RAM en Estados Unidos

La labor de RAM, que llevó clínicas gratuitas a comunidades de todo el país, permite, entre otras cosas, que personas con graves problemas bucales recuperen su apariencia y funcionalidad mediante prótesis gratuitas.

“Es increíble”, dijo Dave Burge, uno de los pacientes, quien había perdido los dientes dos veces: “Me devolvió la vida”.

Por esta razón, miles de personas hacen fila desde antes del amanecer en estacionamientos para asegurar un turno de atención básica o especializada.

En una reciente jornada en la ciudad de Knoxville, la organización logró atender a 1200 pacientes durante un solo evento de fin de semana.

Las leyes que limitan el alcance de la ayuda de RAM en EE.UU.

A pesar del éxito de las jornadas, existen leyes estatales que, según cada zona, impiden que más médicos voluntarios participen en las jornadas de RAM.

Esto se debe a que muchos estados exigen licencias locales para ejercer la medicina.

El fundador de la organización, Stan Brock, impulsó en 1995 la Ley de Servicios Voluntarios de Atención Médica en Tennessee para combatir este problema. Se trata de una normativa que permite que profesionales de otros estados trabajen como voluntarios sin enfrentar sanciones legales o trámites excesivos.

Voluntarios se ofrecen para brindar atención en las clínicas remotas de RAM RAM

Esta medida legislativa facilitó que RAM atienda en Tennessee a casi el triple de personas en comparación con estados que mantienen regulaciones más estrictas.

Propuestas de cambio nacional para ampliar la cobertura sanitaria de RAM

El director ejecutivo actual de RAM, Chris Hall, y diversos voluntarios, abogan por una ley federal que unifique los criterios de las licencias médicas voluntarias. Según CBS News, el objetivo consiste en replicar modelos internacionales como Médicos Sin Fronteras dentro de EE.UU.

“Los profesionales médicos se capacitan durante años en distintos estados”, explicó Hall. Y agregó: “Pero a la hora de obtener la licencia, la obtienen en un solo estado. Y la burocracia les impide cruzar las fronteras estatales para brindar atención gratuita”.

Según el medio, la flexibilización de estas normas aumentaría considerablemente el número de proveedores disponibles para las clínicas temporales de RAM cada fin de semana y facilitaría la logística de los eventos.

Actualmente, la organización supervisa cerca de 90 clínicas anuales para llegar a más comunidades.