Confirmado en Illinois: la demanda millonaria de un grupo de migrantes latinos tras una dura redada del ICE en Chicago

Un grupo de 18 residentes de Illinois, entre los que se encuentran varios migrantes, presentó una demanda por daños y perjuicios ante la justicia de Estados Unidos. Los damnificados denuncian actos de violencia por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y detenciones fuera del marco de la ley durante una redada en Chicago de la denominada Operación Midway Blitz.

Qué reclaman los 18 residentes afectados por la redada federal en Chicago

Según confirmó la agencia EFE, cada reclamante solicita al gobierno de EE.UU. el pago de una suma de 5 millones de dólares.

La cifra total de la compensación por las afectaciones sufridas en el transcurso del operativo asciende a US$90 millones. Entre los demandantes se encuentran personas oriundas de Venezuela.

El proceso cuenta con el apoyo de diversas organizaciones de defensa de los derechos de los migrantes. Las organizaciones que brindan el sustento para el reclamo son el Fondo Mexicano-Estadounidense de Defensa Legal y Educación (Maldef, por sus siglas en inglés), el Centro de Justicia MacArthur, la Clínica de Inmigración de la Universidad de Chicago y el Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes.

Operación Midway Blitz: cómo fue la redada nocturna en South Shore que derivó en reclamos millonarios

El suceso tuvo lugar en septiembre de 2025 en un edificio de apartamentos en el vecindario de South Shore, en el sur de Chicago. Según el escrito presentado por las organizaciones, decenas de agentes con el rostro cubierto y equipo táctico irrumpieron con apoyo de helicópteros.

El personal del ICE y otras agencias federales rompió las puertas de las casas sin órdenes judiciales de registro. Además, los agentes mantuvieron a adultos y niños a punta de pistola, según los testimonios incluidos en los reclamos.

Susana Sandoval Vargas, quien forma parte de Maldef, expresó la postura de la organización sobre los hechos: “Esta redada figura entre las acciones más aborrecibles de la Operación Midway Blitz, la cual forma parte de la campaña militarizada de la actual administración”.

El operativo contó con la dirección de Greg Bovino, quien en ese periodo ejercía como comandante de la Patrulla Fronteriza, dependiente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).

La CBP coordinó el operativo en Chicago en septiembre de 2025 CBP

Qué abusos denuncian los residentes tras el operativo del DHS en Chicago

Las quejas ante la corte describen que los agentes aplicaron golpes con fusiles a las personas que se encontraban en la propiedad. Las personas fueron obligadas a salir de los hogares hacia la vía pública con escasa o nula vestimenta en horas de la noche.

Entre los residentes afectados también había ciudadanos estadounidenses afroamericanos, según las denuncias citadas. En el edificio residían también migrantes indocumentados, quienes terminaron en situación de detención tras el procedimiento.

La investigación del Departamento de Derechos Humanos de Illinois señala que el dueño del complejo de viviendas fue quien alertó a las autoridades.

El individuo informó a las autoridades sobre la presencia de migrantes en el edificio, lo que, según esa versión, habría antecedido al despliegue del ICE. EFE aseguró que los agentes usaron esposas de plástico y realizaron el traslado de los detenidos en furgonetas hacia centros de detención.

Qué dijo el gobierno federal sobre el Tren de Aragua tras la redada en South Shore

Tras la redada realizada en Illinois, los responsables alegaron la sospecha de la presencia de miembros de la banda criminal Tren de Aragua en el sitio. No obstante, hasta ahora, no se presentaron cargos ni evidencia pública que confirmara esos vínculos.

La administración estadounidense sostuvo que la meta del despliegue era la captura de individuos que representaban un peligro para la seguridad de la población.

La documentación de la causa menciona que un equipo de filmación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) filmó la operación con drones.

El ICE afirmó que la intención del operativo en Chicago era capturar integrantes de la banda criminal Tren de Agua Erin Hooley - AP

Illinois vs. el DHS: el conflicto por los operativos federales

El reclamo económico se suma a la causa que el estado de Illinois y la ciudad de Chicago mantienen contra el DHS y sus directivos, como Kristi Noem y Gregory Bovino.

La queja de las autoridades locales afirma que el gobierno federal desplegó fuerzas en el territorio con métodos que generan ”temor en la ciudadanía".

A finales de 2025, el comandante Gregory Bovino manifestó su intención de continuar con las actividades en la zona por un tiempo prolongado.

En una publicación en X desde una cuenta oficial vinculada a la Patrulla Fronteriza, el funcionario escribió: “Si crees que hemos terminado con Chicago, más te vale revisar antes de que te estrelles. Vamos a estar aquí por años”.