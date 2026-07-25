El pueblo de Illinois que parece una película navideña, pero no depende del invierno para atraer visitantes

Un pueblo de Illinois fue elegido como una de las localidades más lindas de Estados Unidos. Se trata de Galena, una ciudad ubicada a unas tres horas de Chicago que parece salida de una película navideña, aunque no necesita nieve ni luces blancas para resultar pintoresca.

¿Por qué Galena fue elegida como una joya escondida?

La revista Travel + Leisure distinguió en mayo a Galena como una “joya escondida subestimada” dentro de su selección de los 20 pueblos más hermosos de Estados Unidos. El listado contempló localidades con menos de 20.000 habitantes ubicadas en diferentes regiones del país norteamericano.

Casi el 62% de sus edificios integra un distrito histórico nacional Tripadvisor

La publicación comparó su apariencia con la de una película navideña de Hallmark. Sin embargo, destacó que Galena conserva su atractivo durante todas las estaciones y no depende del paisaje nevado ni de la decoración de fin de año.

La histórica Main Street, cuyos orígenes se remontan al siglo XIX, concentra más de 125 tiendas, restaurantes, posadas y alojamientos tipo bed and breakfast. La mayoría pertenece a propietarios independientes, por lo que las grandes cadenas y franquicias tienen una presencia limitada.

Fuera del área urbana existen senderos de caminata y ciclismo con vistas de elevados acantilados. La ciudad de Galena afirma que su arquitectura, sus colinas y las oportunidades recreativas disponibles durante todo el año atraen a casi un millón de visitantes anuales.

La región no glaciada de Illinois que conserva colinas, valles y acantilados

Galena se encuentra en una zona no glaciada del noroeste de Illinois. Los glaciares que aplanaron gran parte de América del Norte durante la Edad de Hielo no llegaron a esa región ni a las áreas inmediatas situadas al norte y al oeste.

Esta particularidad permitió que las colinas, los valles y los acantilados del área del río Mississippi conservaran su forma. El paisaje resultante es considerado uno de los más pintorescos del Medio Oeste.

Casi el 62% de los edificios de Galena se encuentra dentro de un distrito incluido en el Registro Nacional de Lugares Históricos. La preservación de esas construcciones y del entorno natural alimenta la imagen de una ciudad detenida en el tiempo.

La historia minera de Galena y el auge del plomo junto al Mississippi

El gobierno municipal relata que los pueblos sac y fox fueron los primeros en explotar los depósitos de plomo de la región. A finales del siglo XVII, los franceses instalaron puestos comerciales, mientras que el Congreso de Estados Unidos estableció el Distrito Minero de Plomo del Alto Mississippi a comienzos del siglo XIX.

La actividad minera impulsó el nacimiento de Galena, que se organizó como pueblo en 1826. Su nombre deriva del término técnico utilizado para designar el sulfuro de plomo.

La John Dowling House se construyó ese mismo año. El edificio permanece en el distrito histórico del centro y está abierto a los visitantes. La población creció con la llegada de buscadores que recibieron permisos para ocupar temporalmente terrenos y extraer el mineral.

La ciudad recibe cerca de un millón de visitantes por año Tripadvisor

Luego, el acceso al río Mississippi a través del río Galena favoreció la expansión económica. Durante la década de 1850, la localidad tuvo el puerto más activo entre St. Paul y St. Louis, con hasta 15 barcos de vapor atracados al mismo tiempo en Water Street.

En 1845, Galena envió una cifra récord de 54.494.850 libras de plomo, equivalentes a unos 24,7 millones de kilogramos. Durante su período de mayor crecimiento, la población alcanzó los 14.000 habitantes y el ramal del Illinois Central Railroad conectó la ciudad con Freeport.

La prosperidad permitió construir el DeSoto House Hotel, que todavía funciona como alojamiento, además de iglesias, bancos y establecimientos comerciales. También se levantaron mansiones y residencias señoriales en Prospect Street y en el sector este de Galena. Gran parte de ese patrimonio arquitectónico permanece en la actualidad.

Cómo Galena preservó su arquitectura del siglo XIX y se convirtió en destino turístico

La decadencia de la industria del plomo y el comienzo de la fiebre del oro de California provocaron una disminución de la población. El sitio oficial de la Ciudad de Galena indica una población actual aproximada de 3600 habitantes.

Pese a esa reducción, la ciudad conservó sus edificios, residencias históricas y paisajes. Esa preservación explica que reciba el apodo de “el pueblo que el tiempo olvidó”.

La combinación de arquitectura del siglo XIX, establecimientos independientes y actividades al aire libre sostiene su propuesta turística durante las cuatro estaciones.