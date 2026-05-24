El plan del estadio de los Bears que preocupa a los suburbios de Chicago: qué dicen los alcaldes

Alcaldes de tres comunidades del noroeste de Illinois solicitaron un espacio en las conversaciones sobre el proyecto del estadio de los Chicago Bears, equipo que busca mudarse a Arlington Heights. Jim Schwantz, de Palatine; Lara Sanoica, de Rolling Meadows; y Tom Dailly, de Schaumburg, enviaron un comunicado al gobernador JB Pritzker sobre el impacto que este cambio podría tener en el tráfico.

Problemas en el tráfico por el proyecto de estadio de los Chicago Bears

Según NBC Chicago, la preocupación central de los mandatarios se enfoca en el alcance de las obras de infraestructura que el equipo de la NFL propone. Los Bears, que actualmente juegan de local en Soldier Field en la zona de Museum Campus, compraron un terreno en Arlington Heights para la construcción de un nuevo estadio.

Los alcaldes señalaron que la directiva de los Bears podría limitar su atención a un radio de una milla (1,6 kilómetros) alrededor de la propiedad. Sin embargo, los líderes de los municipios sostienen que el estado debe evaluar la situación en un margen de dos a tres millas (3,2 a 4,8 km) de distancia del recinto.

El Daily Herald afirmó que el comunicado oficial de Schwantz, Sanoica y Dailly para tratar este tema fue enviado a Pritzker el pasado 2 de abril. En este se solicita que las mejoras incluyan tramos de la Ruta 53 y conexiones con la autopista Interestatal 90, además de las vías de Algonquin Road, Kirchhoff Road, Euclid, Northwest Highway y Palatine Road.

Caos vehicular: la propuesta de un alcalde para evitar el impacto en el tránsito

Si bien la franquicia de los Chicago Bears adquirió el terreno de 326 acres (131 hectáreas) en Arlington Park en 2023, el estudio sobre el movimiento de vehículos y el impacto en el tráfico ante una posible mudanza todavía se encuentra en fase de elaboración.

El alcalde Dailly calificó la situación actual de los accesos a la Interestatal 90 como “un lío” y manifestó que el flujo de vehículos en esa intersección es deficiente desde hace décadas, por lo que la llegada de los aficionados para los juegos de la NFL o posibles conciertos empeorará la situación.

Los Bears adquirieron el terreno de 326 acres en Arlington Park hace ya tres años Instagram @soldierfield

El funcionario propuso construir puentes elevados para agilizar el tránsito, de forma similar a los trabajos realizados en la Interestatal 390. Por su parte, la alcaldesa Sanoica expresó que su prioridad es evitar que los residentes sufran por una planificación errónea en el diseño de los estacionamientos y la entrada al recinto.

El impacto que la mudanza de los Bears tendría en la economía local

Otro punto de fricción en las negociaciones es el costo del financiamiento de las obras en Arlington Heights y alrededores. Una estimación indica que el costo de las mejoras en las carreteras y los servicios públicos podría alcanzar una cifra de 850 millones de dólares.

Jim Schwantz, quien en el pasado fue jugador de los Bears y de los Dallas Cowboys, manifestó el temor de que la localidad de Palatine tenga que asumir deuda para el pago de una porción de estos gastos.

El costo de las obras por la mudanza de los Bears podría superar los US$850 millones Instagram @soldierfield

Pasos a seguir para los Chicago Bears

El presidente de los Bears, Kevin Warren, tiene previsto entregar a la brevedad una actualización sobre los avances del estadio ante el consejo de la NFL en la ciudad de Orlando. Mientras tanto, el equipo mantiene a la ciudad de Hammond, en Indiana, como una alternativa para la construcción de su nuevo recinto.