A tres horas de Illinois: así luce el pequeño pueblo que parece salido del viejo Oeste

Para quienes buscan una escapada nostálgica sin alejarse demasiado de la ciudad, existe un rincón histórico a solo tres horas de Illinois que transporta a sus visitantes directamente a la época de los forajidos y los salones de madera. Este pintoresco pueblo logró preservar su arquitectura y atmósfera original, para ofrecer una experiencia donde las fachadas rústicas y el entorno natural recrean fielmente la estética del viejo Oeste.

El pueblo de Illinois que se parece al viejo Oeste

Galena, un pequeño pueblo que apenas supera los 3300 habitantes. Esta localidad del noroeste de Illinois se define como un destino donde la historia y el descanso convergen en un entorno ideal para quienes buscan experiencias auténticas y memorables en un lugar que parece detener el tiempo, consignó Enjoy Illinois.

Este lugar es perfecto para un viaje con historia y que recrea el Viejo Oeste (Instagram/@edwardlee1970)

Principales atracciones del pueblo Galena

Calle principal para hacer compras

El atractivo de Galena reside principalmente en su Main Street, una vía de suaves curvas que flanquea por edificios de ladrillo de los años 1850 cuyas cornisas y ventanas conservan su estructura original. Este “cañón” arquitectónico alberga más de 125 comercios independientes y restaurantes eclécticos, informó WorldAtlas.

Entre los puntos más destacados de esta zona histórica se encuentran:

Comercios con esencia: establecimientos que van desde dulcerías artesanales y librerías con estanterías de nicho hasta exclusivas boutiques y tiendas de antigüedades.

Tradición cervecera: Goerdts’ Brewhaus es una cervecería de estilo bávaro que recupera el legado de las nueve fábricas de cerveza que operaban en el siglo XIX.

Alojamiento histórico: el DeSoto House, se inauguró en 1855 y se conoce como el hotel en activo más antiguo de Illinois.

El pueblo de Galena tiene 3,300 habitantes y el 62% de sus edificios permanecen al Registro Nacional de Lugares Históricos (Instagram/@fanofthearts7681)

Actividades al aire libre

Galena Country ofrece desde canales y caminos secundarios hasta senderos vírgenes para toda la familia. Bicicletas, botes, globos, aves y mojarras azules abundan durante las estaciones más cálidas, señaló Visit Galena.

Estas actividades permiten disfrutar de vistas panorámicas mientras se exploran ondulantes colinas, kilómetros de senderos e impresionantes acantilados.

Museos y lugares con historia

Visitar museos de la zona o la Dowling House es una actividad que no debe faltar. Esta estructura de piedra caliza construida entre 1826 y 1827, es el edificio más antiguo del pueblo.

Gastronomía

Como la propia ciudad, la escena gastronómica de Galena tiene un carácter único, con ingredientes y sabores extraídos de los paisajes circundantes. Perfecta para experimentar la mezcla local de cocina tradicional y moderna. Y de paso, disfrute de una copa o dos de los vinos, licores o cervezas que se elaboran en la zona, ya que la ciudad es famosa por ellos.

La historia de Galena, el pueblo de Illinois

La historia de Galena es la de una ciudad “olvidada por el tiempo”, cuya identidad actual se asocia a su geografía intacta y su pasado minero. A diferencia de gran parte de Norteamérica, esta zona del noroeste de Illinois no se afectó por los glaciares durante la Edad de Hielo, lo que preservó sus colinas, acantilados y ricos depósitos de plomo, detalló City of Galena.

El pueblo se organizó en 1826 y recibió el nombre de “Galena”, término técnico que designa al sulfuro de plomo. La explotación del mineral inició con los indígenas Sac y Fox, y se convirtió en una industria masiva bajo el control de EE. UU. a principios del siglo XIX. En 1845, la ciudad alcanzó un récord de exportación de más de 24 millones de kilos de plomo.

Gracias a su acceso al río Misisipi, en la década de 1850 Galena se convirtió en el puerto más activo entre St. Paul y St. Louis, por lo que llegó a albergar hasta 15 barcos de vapor simultáneamente.

Tras el declive de la minería y la migración de ciudadanos hacia la fiebre del oro en California, la población disminuyó hasta los 3,300 habitantes actuales.

No obstante, este estancamiento permitió que el 62% de sus edificios permanezcan hoy dentro del Registro Nacional de Lugares Históricos, y mantienen intacta la esencia del siglo XIX.

Cómo llegar a Galena

Galena se encuentra a tres horas en auto al noroeste de Chicago. Se puede tomar un vuelo hasta los aeropuertos O’Hare (ORD) o Midway (MDW), ya que ambos reciben vuelos de cientos de destinos internacionales, según Visit de USA.

También, se puede alquilar un auto y tomar la Interstate 90 (Interestatal 90) y luego el camino US-20 a Galena.