Elecciones 2026: el candidato republicano que quiere ganarle a Pritzker en Illinois y muestra su apoyo al ICE

Quedan dos meses para las elecciones generales del 3 de noviembre en Illinois. En este contexto, el candidato republicano a la gobernación, Darren Bailey, aseguró que las leyes de inmigración deben centrarse en perseguir a los delincuentes violentos y afirmó que, si gana los comicios, no será necesario contar con agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en el estado.

La postura de Darren Bailey sobre el ICE y las leyes de inmigración

Bailey se refirió a las políticas de inmigración actuales en entrevistas con medios de comunicación como WGN9 y Shaw Local. Allí señaló que la aplicación de las leyes migratorias debe centrarse en detener a los delincuentes que se encuentran en Illinois.

Darren Bailey asegura que las políticas migratorias deben priorizar la detención de delincuentes Instagram/@DarrenBaileyIL

“Hay que perseguir sin reservas a los delincuentes violentos que están aquí”, dijo, según consignó ABC 7.

En relación con las redadas migratorias realizadas en Chicago bajo el nombre de ”Operación Midway Blitz", aseguró que, de ser elegido gobernador, no habría necesidad de contar con agentes de ICE en Illinois, ya que él mismo asumiría la responsabilidad de proteger a los ciudadanos.

El gobernador de Illinois, JB Pritzker, buscará la reelección este año en las elecciones de noviembre @JBPritzker

“La única razón por la que ICE o cualquier otra entidad federal está aquí es porque JB Pritzker y Brandon Johnson no cumplen con su trabajo”, dijo Bailey.

“¿Cuál es la única función del gobierno? Proteger a la población. No están cumpliendo con esa función, por lo que las autoridades federales se preguntan: “¿Por qué ocurren todos estos tiroteos, asesinatos y saqueos en Chicago?”. Hay que hacer algo", agregó.

El pedido de Darren Bailey que beneficia al ICE

Por su parte, el candidato republicano exige eliminar la Ley TRUST de Illinois, la cual prohíbe que las fuerzas del orden estatales trabajen en conjunto con las autoridades federales de inmigración, al asegurar que incluso el actual gobernador, JB Pritzker, la consideraba defectuosa. “Esta ley debe ser eliminada”, aseguró en diálogo con Shaw Local.

Darren Bailey exige la derogación de la Ley TRUST que prohíbe a las fuerzas del orden estatales trabajar en conjunto con las autoridades federales de inmigración Facebook Darren Bailey

Bailey también pide la abolición de la Ley SAFE-T tras señalar que la legislación impide que la policía cumpla con su labor y ha provocado un déficit de 1600 agentes en el Departamento de Policía de Chicago.

La Ley SAFE-T es una reforma del sistema de justicia penal de Illinois promulgada en febrero de 2021 por Pritzker. La normativa obliga a los oficiales a utilizar cámaras corporales y establece restricciones sobre el uso de la fuerza.

Donald Trump respalda a Darren Bailey de cara al 3 de noviembre

A dos meses de las elecciones generales, el presidente Donald Trump anunció su respaldo a Bailey. Durante un encuentro con la prensa en Irlanda, elogió al republicano y lo calificó como un “buen hombre”.

“Ya le he dado mi apoyo: estoy totalmente a favor de Bailey”, dijo Trump.

El republicano agradeció el respaldo de Trump mediante un comunicado oficial de campaña reportado primero por Capitol News Illinois y apuntó contra el actual gobernador.

“Esta contienda por la gobernación no se trata de este respaldo. Esta contienda se basa en arreglar lo que JB Pritzker ha estropeado durante ocho años”, señaló.