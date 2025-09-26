¿Habrá revancha en Illinois? El republicano Darren Bailey desafía de nuevo a J.B. Pritzker por la gobernación

El exsenador Darren Bailey confirmó que participará nuevamente como candidato a gobernador en las elecciones de Illinois en 2026. El republicano ya había competido en 2022, cuando fue derrotado por JB Pritzker con un margen superior a 500 mil votos.

Bailey confirma su regreso a la contienda por la gobernación de Illinois

La elección en Illinois se desarrollará en dos etapas: las primarias, programadas para el 17 de marzo de 2026, y luego la votación general, fijada para el 3 de noviembre del mismo año. Por su parte, Bailey lanzó su campaña a través de un mensaje en redes sociales, en el que afirmó que su prioridad será la reducción de impuestos, el acceso a oportunidades económicas y la asequibilidad de los servicios.

El republicano Darren Bailey desafía de nuevo a J.B. Pritzker por la gobernación

“Dejo la granja para luchar por ti: por tu familia, tu libertad y el futuro del estado”, publicó en Facebook. “Es hora de priorizar a los habitantes. Con su ayuda, ganaremos y salvaremos a Illinois”, agregó.

Durante su anuncio oficial, transmitido en vivo, el exsenador enfatizó que buscará devolver la centralidad a las familias del estado y aseguró que su candidatura es el resultado de un proceso de reflexión personal y familiar.

Bailey vs Pritzker: una contienda marcada por la revancha electoral

Las elecciones generales de 2026 en Illinois podrían representar una reedición de la contienda de 2022, en caso de que tanto Bailey como Pritzker obtengan la nominación de sus partidos. El actual mandatario estatal, que ya anunció su intención de buscar un tercer mandato, puede presentar sin impedimentos, dado que Illinois es uno de los 13 estados que no establece un límite de períodos para la reelección.

Además de Bailey, otros republicanos ya anunciaron su interés en competir por la nominación. Entre ellos se encuentran James Mendrick, sheriff del condado de DuPage; Joseph Severino, excandidato al Congreso; y Ted Dabrowski, exdirector de la publicación conservadora Wirepoints.

De confirmarse los principales nombres, las primarias republicanas de marzo de 2026 serán decisivas para determinar quién será el contrincante de Pritzker en noviembre.

“Aaron Del Mar (compañero de fórmula) y yo estamos listos para llevar la lucha a JB Pritzker y ganar. ¿Entendido? Ganar”, dijo Bailey en su evento de campaña. “Trabajaremos más que él. Lucharemos más que él. Y duraremos más que él”, aseguró.

Darren Bailey anuncia su candidatura a gobernador de Illinois, presentándose como un conservador centrado en la fe, la familia y la lucha contra el gobernador titular, J.B. Pritzker Facebook Darren Bailey

¿Cuáles son los ejes centrales de la campaña de Darren Bailey en Illinois?

El aspirante republicano planteó que su plataforma estará organizada en torno a tres áreas: política fiscal, costo de vida y desarrollo de oportunidades. De acuerdo con Bailey, las familias de Illinois enfrentan cargas impositivas que superan su capacidad de pago, en particular en lo relacionado con los impuestos a la propiedad.

“Nadie debería pagar más en impuestos a la propiedad de lo que paga en su hipoteca. Así es. ¿Pero adivinen qué? Incontables familias lo están haciendo”, subrayó en la transmisión en vivo de su evento de campaña.

También vinculó el aumento de costos con la política energética estatal y señaló que la transición hacia fuentes renovables elevó los precios de la electricidad y limitó las oportunidades laborales. En este sentido, propuso un modelo “de todo incluido” que incorpore carbón, gas, petróleo, energía nuclear y renovables.

Asimismo, Bailey señaló que, de ser electo, impulsará medidas inmediatas para reducir impuestos, controlar el gasto estatal y modificar la estrategia energética. Además, se comprometió a fortalecer el respaldo a las fuerzas del orden y crear un grupo especializado contra el narcotráfico y la delincuencia organizada.

Por otro lodo, el republicano criticó al gobernador Pritzker por su gestión en materia de seguridad y aseguró que la administración actual no prioriza a las víctimas de delitos. “El gobernador se pone hombro a hombro con los criminales”, expresó.

En ese sentido, Bailey prometió que, de llegar a la gobernación, impulsará medidas de respaldo directo a la Policía y cambios en la aplicación de las leyes para reforzar la protección de los habitantes del estado.

El candidato enfatizó la necesidad de unidad republicana para derrotar lo que percibe como una "ideología radical que está destruyendo el estado" Facebook Darren Bailey

En materia de justicia penal, dijo que buscará revertir políticas impulsadas por Pritzker, a quien responsabilizó por un incremento en la inseguridad percibida.

“Cuando Charlie Kirk, un hijo de Illinois y un guerrero por la libertad, fue asesinado por mantenerse firme en sus creencias, JB Pritzker no condenó la violencia ni nos unió. No lo hizo. Cuando necesitábamos liderazgo, señaló al presidente Trump. En ese momento, nos mostró exactamente quién es”, cuestinó.

Quién es Aaron Del Mar, el compañero de fórmula de Bailey

Durante el anuncio de campaña, Bailey presentó como su candidato a vicegobernador a Aaron Del Mar, presidente del Partido Republicano en el condado de Cook. Anteriormente, se desempeñó como concejal en Palatine, cargo al que accedió como el miembro más joven en la historia de esa localidad. Asimismo, trabajó como empresario y dirigente partidario.

Según la campaña, su perfil aporta experiencia en gestión, creación de empleos y liderazgo político. Bailey destacó que ambos comparten la intención de impulsar un Illinois con mayor seguridad y condiciones económicas más accesibles.

JB Pritzker anunció su intención de ir en busca de un tercer mandato como gobernador de Illinois Mark Black� - FR171635 AP�

Por último, Bailey cerró su discurso con un llamado a los votantes a participar activamente, registrarse en su sitio oficial y aportar recursos económicos para sostener la contienda.

“Contribuyan con lo que puedan. Ya sean US$50, US$500 o US$5000, porque cada dólar es una inversión en el futuro de nuestro estado. Juntos, restauraremos el sentido común. Juntos, reconstruiremos las oportunidades. Y juntos, salvaremos Illinois”, finalizó.