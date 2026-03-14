Líder en las encuestas: es granjero, fundó una escuela cristiana y podría ser el nuevo rival de Pritzker en Illinois

El 17 de marzo se celebran las elecciones primarias en Illinois. En cada condado, los republicanos y demócratas van a acudir a las urnas para elegir a su candidato de cara a los comicios del 3 de noviembre. Uno de los aspirantes dentro del Partido Republicano para la gobernación es Darren Bailey, un agricultor cuyo lema de campaña es “fe, familia y agricultura”.

Agricultura y religión: Darren Bailey, el republicano que aspira ser gobernador de Illinois

Bailey nació el 17 de marzo de 1966 en Louisville, Illinois. Obtuvo un título de Asociado en Ciencias en Producción Agrícola en el Lake Land College y junto a sus hijos opera Bailey Family Farm, una granja en crecimiento donde cultivan maíz, soja y trigo en el condado de Clay, según consignó en su biografía oficial.

Darren Bailey obtuvo un título técnico en Producción Agrícola en el Lake Land College Instagram/@baileyforillinois

La fe evangélica es uno de los pilares en la historia de Bailey. Durante un campamento religioso, conoció a su actual esposa Cindy y han estado casados durante 39 años.

Juntos fundaron Full Armor Christian Academy, una escuela privada que busca “formar a la próxima generación” de acuerdo a los valores y creencias cristianas, según consignó Illinois Times.

Trayectoria política de Darren Bailey

Su carrera pública comenzó a nivel local, cuando sirvió durante 17 años en la Junta de Educación de North Clay. En ese tiempo, fue presidente de la junta por 12 años.

En 2017, se involucró en la política “de manera accidental” luego de mostrar su rechazo a una propuesta que contemplaba un aumento de hasta un 32% en los impuestos estatales sobre los salarios de los trabajadores agrícolas.

Darren Bailey inició su carrera política de "manera accidental" en 2017, cuando criticó una normativa que afectaba a los trabajadores agrícolas Facebook Darren Bailey

“Me expresé de manera pública y comencé a compartirlo en redes sociales. Creo que me quejé demasiado, porque cuando la gente empezó a darse cuenta de lo que pasaba, me sugirieron que me postulara a representante estatal”, dijo en una entrevista con Illinois Times.

Bailey fue elegido para la Cámara de Representantes de Illinois por el Distrito 109 un año después de mostrarse en redes. Como legislador, se destacó por oponerse al “gasto imprudente”, el aumento de impuestos y las políticas de los estados santuario. Asimismo, rechazó una pensión financiada por los contribuyentes y defendió la reducción de impuestos.

En 2021, fue seleccionado como senador estatal (Distrito 55) y se mantuvo en el cargo hasta 11 de enero de 2023. Con este rol, ganó notoriedad nacional en 2020 por desafiar las órdenes de confinamiento y el uso obligatorio de mascarillas del actual gobernador de Illinois, J.B. Pritzker.

Candidaturas de Darren Bailey

En los últimos años, Bailey se ha consolidado como una figura central del Partido Republicano en la política estatal. En 2022 fue el candidato republicano elegido para la gobernación y contó con el respaldo del presidente actual, Donald Trump.

Sin embargo, perdió la elección general frente a Pritzker por un margen de entre 12 y 13 puntos, según consignó IPM News. De igual modo, intentó llegar al Congreso de EE.UU., pero perdió las primarias contra el titular Mike Bost por 2700 votos.

El 25 de septiembre del año pasado, Darren anunció su candidatura a gobernador para los comicios del 3 de noviembre, con el objetivo de reemplazar la administración de Pritzker. “Illinois no puede sobrevivir otros cuatro años bajo este gobernador fallido. Nuestras familias no pueden permitírselo”, dijo en una conferencia de prensa.

Los objetivos de campaña de Bailey para el gobierno estatal se centran en la asequibilidad, eficiencia gubernamental y seguridad pública. De acuerdo con su sitio web, entre los principales se encuentran:

Asequibilidad y reducción de impuestos : propone limitar las tasas de impuestos a la propiedad para que no excedan la tasa de la hipoteca de un residente.

: propone limitar las tasas de impuestos a la propiedad para que no excedan la tasa de la hipoteca de un residente. Servicios públicos: promete derogar la Ley de Empleos Climáticos y Equitativos de 2021 , a la cual atribuye el aumento en los precios de la energía y la disminución del suministro. También busca auditorías independientes para los contratos de servicios públicos.

promete , a la cual atribuye el aumento en los precios de la energía y la disminución del suministro. También busca auditorías independientes para los contratos de servicios públicos. Política fiscal: se comprometió a no aumentar los impuestos estatales sobre la renta o las ventas, debido a que el estado tiene un problema de gasto, no de ingresos.

Últimas encuestas que favorecen a Bailey

La última encuesta del Emerson College Polling/WGN-TV posiciona a Bailey como el candidato elegido por los republicanos para los comicios del 3 de noviembre.

Según el sondeo, el 34% de los votantes de las primarias apoya al candidato de 2022, mientras que el 8% apoya a Ted Dabrowski, el 5% a James Mendrick y el 46% está indeciso.