Es oficial: confirman nuevas multas para conductores en Chicago y amplían las cámaras que protegen a ciclistas

Funcionarios de Chicago presentaron esta semana nuevos datos sobre el programa de cámaras automatizadas que sanciona obstrucciones en carriles para bicicletas y autobuses. Desde noviembre de 2024, el sistema generó casi US$4,5 millones en multas, de los cuales la ciudad recaudó aproximadamente US$2,6 millones.

Qué se sabe de las multas emitidas por las cámaras de Chicago

Según WTTW News, la mayoría de los automovilistas sancionados por correo no cometió otras infracciones adicionales durante el período de prueba. En tanto que los vehículos comerciales de las grandes empresas de reparto figuran entre los infractores más reincidentes.

El sistema penaliza a los conductores que bloquean los carriles para bicicletas

Sean Wiedel, subcomisionado del Departamento de Transporte de Chicago, señaló que las firmas de entrega consideran estas sanciones como un “costo inevitable” para hacer negocios. El funcionario indicó que las infracciones recurrentes afectan la seguridad vial y la circulación del transporte de pasajeros.

El Ayuntamiento de Chicago aprobó esta iniciativa piloto en 2023 bajo la administración de la exalcaldesa Lori Lightfoot. No obstante, el municipio inició la ejecución práctica del proyecto hacia finales de 2024 en el centro de la ciudad.

Cómo funciona el sistema de cámaras y cuáles son las sanciones

Las cámaras automatizadas del programa Calles Inteligentes emiten multas por siete infracciones distintas de tránsito dentro del área delimitada por las autoridades. Entre los montos y penalizaciones se encuentran:

US$250 por bloquear los carriles para bicicletas

US$90 por obstruir los carriles reservados para autobuses.

US$140 por estacionar en zonas de carga y descarga.

En los autobuses equipados con el sistema, cada unidad cuenta con dos cámaras instaladas en el parabrisas y un procesador a bordo que permite detectar y registrar posibles infracciones en carriles de autobuses y bicicletas y en paradas.

Entre octubre de 2025 y mayo de 2026, se registraron un total de 21.686 advertencias e infracciones en la zona de pruebas Fotomontaje realizado con IA

La empresa proveedora de la tecnología efectúa una revisión manual de las capturas antes de transferir la información al Ayuntamiento de Chicago. El Departamento de Finanzas y el Departamento de Transporte de la ciudad asumen la emisión de las multas por correo postal sin intervención de la CTA.

Entre octubre de 2025 y mayo de 2026, los sistemas de cámaras registraron un total de 21.686 advertencias e infracciones en la zona de pruebas.

Detalles de la expansión del programa anunciada por la CTA

En julio de 2026, la Autoridad de Tránsito de Chicago (CTA, por sus siglas en inglés) aprobó la ampliación del programa de fiscalización automatizada para equipar 46 unidades adicionales en su flota.

Según un comunicado, esta expansión permite escalar la cobertura de seis a 52 autobuses con tecnología de detección de infracciones en las calles.

La CTA completará la instalación de los nuevos dispositivos en más de 50 autobuses a finales de septiembre de 2026. Los equipos operan en las rutas número 20 Madison, 36 Broadway y 66 Chicago Avenue, con planes de incorporación para la ruta 8 Halsted.

El desafío del alcalde de Chicago a Donald Trump por la guerra

A su vez, el plan de gastos municipal amplió la zona piloto a 19 millas cuadradas desde Irving Park Road al norte hasta la calle 26 al sur. El área protegida abarca además Ashland Avenue al oeste, Archer Avenue al sur y la costa del lago Michigan al este.

La expansión cuenta con un financiamiento de US$1 millón proveniente de la Autoridad de Tránsito del Norte de Illinois. Integrantes del Comité de Seguridad Peatonal y Vial del Ayuntamiento pidieron convertir el piloto en un programa permanente y ampliar su alcance. La decisión todavía corresponde al Concejo Municipal.