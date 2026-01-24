Evita multas en Chicago: todo lo que debes saber sobre la inspección del DMV este 2026
Las autoridades federales evalúan uno por uno los autos y documentos del conductor de la llamada “ciudad de los vientos”
- 4 minutos de lectura'
Debido a los nuevos lineamientos del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés), las autoridades de Chicago reforzaron los controles de tránsito, con inspecciones más frecuentes a los vehículos y a la documentación de los conductores. Aquellos que no cumplan con los requisitos legales pueden enfrentar multas e infracciones.
Por qué DMV inspecciona todos los autos de Chicago
Las inspecciones se intensificaron luego de que las autoridades detectaran un aumento en el número de conductores que circulan sin documentación completa o sin un seguro de auto vigente en la ciudad, de acuerdo con Blanquivioletas. Ante este panorama, la Secretaría de Estado de Illinois, organismo que supervisa al DMV, ordenó el despliegue de operativos de control vial para reducir estas prácticas.
Los agentes de tránsito verifican la información de los conductores y de los vehículos a través de bases de datos oficiales. Si se detecta alguna inconsistencia, el automovilista puede ser sancionado conforme a la ley estatal.
Cuáles son los documentos que se revisan en la inspección del DMV en Chicago
Durante los controles de tránsito en Chicago, los oficiales pueden solicitar a los conductores la siguiente documentación para comprobar que circulan de manera legal:
- Identificación oficial
- Comprobante de residencia en Illinois
- Número de Seguro Social o documento equivalente válido
- Licencia de conducir vigente
- Comprobante de seguro del vehículo
No contar con alguno de estos documentos puede derivar en infracciones o multas, especialmente en el caso del seguro del auto, considerado una falta grave en Illinois. Según DJC Law, manejar sin seguro puede implicar una multa de 500 dólares en la primera o segunda infracción, y de al menos 1000 dólares a partir de la tercera.
Las autoridades aclararon que cualquier vehículo puede ser detenido como parte del operativo, aun cuando el conductor no haya cometido una infracción visible, ya que se trata de controles preventivos autorizados por la ciudad.
Qué se necesita para obtener la licencia de conducir en Illinois en 2026
Para 2026, el DMV de Illinois actualizó los requisitos para obtener la licencia de conducir, en el marco de la transición entre licencias estándar y Real ID. Los solicitantes deben presentar documentos originales que acrediten identidad, fecha de nacimiento, número de Seguro Social y residencia en el estado.
Los documentos se agrupan de la siguiente manera:
Firma escrita (Grupo A): Es necesario presentar al menos uno de los siguientes documentos que contenga una firma legal del interesado
- Pasaporte estadounidense o extranjero vigente
- Licencia de conducir o tarjeta de identificación de Illinois, vigente o vencida con no más de un año
- Tarjeta de crédito o débito
- Préstamo hipotecario o contratos de arrendamiento
Fecha de nacimiento (Grupo B): Para verificar la edad e identidad
- Certificado de nacimiento original o copia certificada (de Estados Unidos o territorios)
- Pasaporte vigente
- Certificado de naturalización o ciudadanía
- Documentos de adopción
Número de Seguro Social (Grupo C)
- Tarjeta de Seguro Social original (sin laminar)
- Formulario W-2 o 1099
- Talón de pago (pay stub) que muestre nombre completo y el SSN completo
- En caso de no contar con un número de Seguro Social, se permite presentar una declaración jurada (Affidavit)
Residencia en Illinois (Grupo D): Para demostrar que se vive en el estado, se deben presentar dos documentos como los siguientes.
- Facturas de servicios públicos (gas, luz, agua) con fecha de menos de 90 días
- Extractos bancarios recientes
- Contrato de alquiler o título de propiedad
- Correspondencia oficial de agencias gubernamentales federales, estatales o locales
Otras noticias de Chicago
"Dream Team". El club escolar en Chicago que salva a las familias separadas por el ICE: pagan el alquiler de sus compañeros
Estruendos en la madrugada. Qué son los “terremotos de hielo” que podrían sacudir Chicago por el frío extremo
Últimos reportes. Alerta en Estados Unidos por la tormenta invernal Fern: el mapa de las regiones afectadas
- 1
Se incendió un bar notable porteño: el SAME asistió a seis personas
- 2
Elena Roger: los duelos prolongados, por qué no vive en el exterior y la sentencia de un famoso director que no escuchó
- 3
Una pasajera, una carga oculta y la pista sobre la ruta de destino de los teléfonos celulares robados
- 4
Agustina Majdalani se prepara para reemplazar a una funcionaria de confianza de Jorge Macri