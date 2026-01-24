Evita multas en Chicago: todo lo que debes saber sobre la inspección del DMV este 2026

Debido a los nuevos lineamientos del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés), las autoridades de Chicago reforzaron los controles de tránsito, con inspecciones más frecuentes a los vehículos y a la documentación de los conductores. Aquellos que no cumplan con los requisitos legales pueden enfrentar multas e infracciones.

Por qué DMV inspecciona todos los autos de Chicago

Las inspecciones se intensificaron luego de que las autoridades detectaran un aumento en el número de conductores que circulan sin documentación completa o sin un seguro de auto vigente en la ciudad, de acuerdo con Blanquivioletas. Ante este panorama, la Secretaría de Estado de Illinois, organismo que supervisa al DMV, ordenó el despliegue de operativos de control vial para reducir estas prácticas.

Autos y conductores que no cumplan con los permisos necesarios, serán multados (Unsplash)

Los agentes de tránsito verifican la información de los conductores y de los vehículos a través de bases de datos oficiales. Si se detecta alguna inconsistencia, el automovilista puede ser sancionado conforme a la ley estatal.

Cuáles son los documentos que se revisan en la inspección del DMV en Chicago

Durante los controles de tránsito en Chicago, los oficiales pueden solicitar a los conductores la siguiente documentación para comprobar que circulan de manera legal:

Identificación oficial

Comprobante de residencia en Illinois

Número de Seguro Social o documento equivalente válido

Licencia de conducir vigente

Comprobante de seguro del vehículo

Cuáles son los documentos para obtener la licencia de conducir en Illinois (Unsplash)

No contar con alguno de estos documentos puede derivar en infracciones o multas, especialmente en el caso del seguro del auto, considerado una falta grave en Illinois. Según DJC Law, manejar sin seguro puede implicar una multa de 500 dólares en la primera o segunda infracción, y de al menos 1000 dólares a partir de la tercera.

Las autoridades aclararon que cualquier vehículo puede ser detenido como parte del operativo, aun cuando el conductor no haya cometido una infracción visible, ya que se trata de controles preventivos autorizados por la ciudad.

Qué se necesita para obtener la licencia de conducir en Illinois en 2026

Para 2026, el DMV de Illinois actualizó los requisitos para obtener la licencia de conducir, en el marco de la transición entre licencias estándar y Real ID. Los solicitantes deben presentar documentos originales que acrediten identidad, fecha de nacimiento, número de Seguro Social y residencia en el estado.

Cuánto cuesta la licencia de conducir en Illinois (Unsplash)

Los documentos se agrupan de la siguiente manera:

Firma escrita (Grupo A): Es necesario presentar al menos uno de los siguientes documentos que contenga una firma legal del interesado

Pasaporte estadounidense o extranjero vigente

Licencia de conducir o tarjeta de identificación de Illinois, vigente o vencida con no más de un año

Tarjeta de crédito o débito

Préstamo hipotecario o contratos de arrendamiento

Fecha de nacimiento (Grupo B): Para verificar la edad e identidad

Certificado de nacimiento original o copia certificada (de Estados Unidos o territorios)

Pasaporte vigente

Certificado de naturalización o ciudadanía

Documentos de adopción

Número de Seguro Social (Grupo C)

Tarjeta de Seguro Social original (sin laminar)

Formulario W-2 o 1099

Talón de pago (pay stub) que muestre nombre completo y el SSN completo

En caso de no contar con un número de Seguro Social, se permite presentar una declaración jurada (Affidavit)

Residencia en Illinois (Grupo D): Para demostrar que se vive en el estado, se deben presentar dos documentos como los siguientes.