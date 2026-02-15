Chicago se moderniza y cambia la forma de emitir multas de tránsito: así funcionará ahora

El condado de Cook, uno de los más poblados de Illinois, comenzó el programa piloto para agilizar el proceso de emisión de multas de tránsito. Chicago busca modernizar el sistema mediante el envío electrónico de citaciones, una iniciativa que por ahora solo funciona como parte de la fase de prueba, pero que podría extenderse a otros condados si resulta exitosa.

Cómo funciona la nueva forma de emitir multas de tránsito en Chicago

La Oficina de la Secretaría del Circuito impulsó el sistema electrónico conocido como e-Citation, con el que ahora las multas de tránsito se registran en el sistema judicial en un plazo de 24 a 48 horas, en lugar de los 7 a 10 días que antes tardaban.

Los oficiales de tránsito ahora mandarán las multas por email (Instagram/@cookcountysheriff) THOMAS G QUINN

Antes, el proceso se realizaba de forma manual: el oficial entregaba la multa en papel y la citación se enviaba posteriormente para su registro. Luego, un empleado ingresaba la información al sistema judicial, por lo que el caso se abría varios días después.

Ahora, el oficial emitirá la multa de forma electrónica (vía email) y llegará de forma directa al conductor que cometió la falta. De esta manera, la información se envía de manera más rápida al sistema judicial y la citación llega precargada, para que un empleado solo tenga que revisarla, validarla y abrir el caso, señaló Univisión.

Qué infracciones califican para el nuevo programa e-Citation en el condado de Cook

Este nuevo sistema solo aplicará a algunas de las faltas más comunes entre los conductores, pero no a las de estacionamiento ni a las violaciones captadas por cámaras de tráfico, de acuerdo con la Secretaría del Circuito.

Superar los límites de velocidad es una de las razones más comunes por las que se imponen multas de tránsito (Instagram/@cookcountysheriff)

Entre las infracciones de tránsito que ahora serán enviadas por email se encuentran:

No respetar una señal de Stop (Pare).

Se ignore la señal roja continua.

No utilizar el cinturón de seguridad.

No contar con un registro estatal válido.

Conducir un vehículo sin seguro.

No presentar licencia de conducir válida.

Exceso de velocidad de 2 a 40 kilómetros por hora (1 a 25 millas) por encima del límite establecido.

Exceder el límite de velocidad de 2 a 40 kilómetros por hora (1 a 25 millas) en una zona de construcción.

Exceder el límite de velocidad de 2 a 40 kilómetros por hora (1 a 25 millas) en una zona escolar.

Municipios del condado de Cook que actualmente utilizan e-Citation

Por el momento, este programa piloto se implementa en 40 municipios del condado de Cook. Si los resultados son positivos, podría extenderse a otras jurisdicciones de Illinois.

Los municipios donde actualmente opera el programa son:

Alturas de Arlington

Brookfield

Burr Ridge

Cresta de Chicago

Cicerón

Sheriff del condado de Cook

Colinas del club de campo

Campo

Crestwood

Des Plaines

Aldea de Elk Grove

Parque Elmwood

Evanston

Glencoe

Vista de Glen

Golf

Fincas Hoffman

Kenilworth

Parque LaGrange

Lansing

Lincolnwood

Parque Melrose

Morton Grove

Niles

Northlake

Northfield

North Riverside

Parque Orland

Palatino

Parque Forestal

Prospect Heights

Parque Richton

Rosemont

Schaumburg

Parque Schiller

Barrington del Sur

Parque Tinley

Manantiales occidentales

Ruedas

Wilmette

Winnetka

Cómo pagar multas de tránsito en el condado de Cook

El pago de las multas de tránsito se realiza a través de la página oficial del condado de Cook. Solo se deben llenar los campos requeridos, como el folio de la citación (compuesta por dos letras y ocho números), la cantidad a pagar tal como aparece en el ticket y los datos de una tarjeta de crédito o débito.

No pagar la infracción a tiempo puede generar multas adicionales o la suspensión de la licencia (Instagram/@cookcountysheriff) THOMAS G QUINN

También se puede pagar por correo. En este caso no se acepta efectivo, únicamente cheque o giro postal. El envío debe ir con dirección a: Cook County Department of Revenue, 118 N. Clark St., Room 1160, Chicago, IL 60602.

Es posible acudir a esa dirección para pagar en efectivo. En este caso, es necesario llevar una identificación oficial. Es importante pagar la multa antes de la fecha de vencimiento para evitar recargos o la suspensión de la licencia de conducir.