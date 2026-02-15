Chicago se moderniza y cambia la forma de emitir multas de tránsito: así funcionará ahora
Por ahora, el nuevo programa solo funcionará en un condado; de resultar útil, su uso se extenderá por todo el estado
- 4 minutos de lectura'
El condado de Cook, uno de los más poblados de Illinois, comenzó el programa piloto para agilizar el proceso de emisión de multas de tránsito. Chicago busca modernizar el sistema mediante el envío electrónico de citaciones, una iniciativa que por ahora solo funciona como parte de la fase de prueba, pero que podría extenderse a otros condados si resulta exitosa.
Cómo funciona la nueva forma de emitir multas de tránsito en Chicago
La Oficina de la Secretaría del Circuito impulsó el sistema electrónico conocido como e-Citation, con el que ahora las multas de tránsito se registran en el sistema judicial en un plazo de 24 a 48 horas, en lugar de los 7 a 10 días que antes tardaban.
Antes, el proceso se realizaba de forma manual: el oficial entregaba la multa en papel y la citación se enviaba posteriormente para su registro. Luego, un empleado ingresaba la información al sistema judicial, por lo que el caso se abría varios días después.
Ahora, el oficial emitirá la multa de forma electrónica (vía email) y llegará de forma directa al conductor que cometió la falta. De esta manera, la información se envía de manera más rápida al sistema judicial y la citación llega precargada, para que un empleado solo tenga que revisarla, validarla y abrir el caso, señaló Univisión.
Qué infracciones califican para el nuevo programa e-Citation en el condado de Cook
Este nuevo sistema solo aplicará a algunas de las faltas más comunes entre los conductores, pero no a las de estacionamiento ni a las violaciones captadas por cámaras de tráfico, de acuerdo con la Secretaría del Circuito.
Entre las infracciones de tránsito que ahora serán enviadas por email se encuentran:
- No respetar una señal de Stop (Pare).
- Se ignore la señal roja continua.
- No utilizar el cinturón de seguridad.
- No contar con un registro estatal válido.
- Conducir un vehículo sin seguro.
- No presentar licencia de conducir válida.
- Exceso de velocidad de 2 a 40 kilómetros por hora (1 a 25 millas) por encima del límite establecido.
- Exceder el límite de velocidad de 2 a 40 kilómetros por hora (1 a 25 millas) en una zona de construcción.
- Exceder el límite de velocidad de 2 a 40 kilómetros por hora (1 a 25 millas) en una zona escolar.
Municipios del condado de Cook que actualmente utilizan e-Citation
Por el momento, este programa piloto se implementa en 40 municipios del condado de Cook. Si los resultados son positivos, podría extenderse a otras jurisdicciones de Illinois.
Los municipios donde actualmente opera el programa son:
- Alturas de Arlington
- Brookfield
- Burr Ridge
- Cresta de Chicago
- Cicerón
- Sheriff del condado de Cook
- Colinas del club de campo
- Campo
- Crestwood
- Des Plaines
- Aldea de Elk Grove
- Parque Elmwood
- Evanston
- Glencoe
- Vista de Glen
- Golf
- Fincas Hoffman
- Kenilworth
- Parque LaGrange
- Lansing
- Lincolnwood
- Parque Melrose
- Morton Grove
- Niles
- Northlake
- Northfield
- North Riverside
- Parque Orland
- Palatino
- Parque Forestal
- Prospect Heights
- Parque Richton
- Rosemont
- Schaumburg
- Parque Schiller
- Barrington del Sur
- Parque Tinley
- Manantiales occidentales
- Ruedas
- Wilmette
- Winnetka
Cómo pagar multas de tránsito en el condado de Cook
El pago de las multas de tránsito se realiza a través de la página oficial del condado de Cook. Solo se deben llenar los campos requeridos, como el folio de la citación (compuesta por dos letras y ocho números), la cantidad a pagar tal como aparece en el ticket y los datos de una tarjeta de crédito o débito.
También se puede pagar por correo. En este caso no se acepta efectivo, únicamente cheque o giro postal. El envío debe ir con dirección a: Cook County Department of Revenue, 118 N. Clark St., Room 1160, Chicago, IL 60602.
Es posible acudir a esa dirección para pagar en efectivo. En este caso, es necesario llevar una identificación oficial. Es importante pagar la multa antes de la fecha de vencimiento para evitar recargos o la suspensión de la licencia de conducir.
Otras noticias de Agenda EEUU
Aplicación en etapas. Alerta deudores en EE.UU.: cruzarán datos con migración para quitarles el pasaporte a los morosos
Cuidado en Nueva York. Las denuncias por “grúas fantasma” se disparan un 140% y así es como estafan tras un choque
Alerta en la frontera con México. Así es la estrategia de los carteles para cruzar con drones a Texas
- 1
Maratón de Sevilla: una definición a pura emoción y con photo finish para la competencia masculina
- 2
Libertarios contra Villarruel en La Rioja: “Qué vergüenza y desilusión verla sonreír con los responsables del atraso y la decadencia”
- 3
Así será el “anillo de fuego”, el eclipse solar anular que se verá este martes 17 de febrero
- 4
Motochorros asesinaron a un agente del servicio penitenciario que trabajaba como repartidor