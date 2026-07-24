Oficial en el sur de Chicago: Pritzker anuncia la llegada de una empresa clave para las tecnologías cuánticas

El estado de Illinois sumó un nuevo paso en su estrategia para consolidarse como uno de los principales polos mundiales de la computación cuántica. El gobernador JB Pritzker confirmó que Zero Point Cryogenics (ZPC, por sus siglas en inglés) instalará su primera operación en Estados Unidos dentro del Illinois Quantum and Microelectronics Park (IQMP), un proyecto ubicado en el sur de Chicago.

Zero Point Cryogenics abrirá su primera operación en EE.UU. dentro del parque cuántico de Illinois

De acuerdo con un comunicado de prensa del gobernador JB Pritzker, la empresa Zero Point Cryogenics, fabricante canadiense especializada en sistemas criogénicos de ultrabaja temperatura para tecnologías cuánticas, abrirá su primera operación en territorio estadounidense dentro del Illinois Quantum and Microelectronics Park, conocido por sus siglas IQMP.

JB Pritzker anunció la creación de nuevos puestos de trabajo en Illinois

La llegada de la compañía representa un nuevo componente para el ecosistema tecnológico que el Estado intenta consolidar alrededor del parque, ya que la firma instalará allí sus operaciones de investigación y desarrollo, ventas y servicios para el mercado estadounidense.

Además, actuará como proveedora de infraestructura criogénica para otras empresas que ya operan o planean instalarse en el complejo.

Según explicó el gobierno estatal, estos sistemas son fundamentales para el funcionamiento de determinados equipos de computación cuántica, ya que permiten alcanzar las temperaturas extremadamente bajas que requieren estos dispositivos para operar correctamente.

De esta manera, la incorporación de Zero Point Cryogenics no solo amplía la oferta industrial del parque, sino que también fortalece la cadena de suministro necesaria para el crecimiento del sector.

Programa Micro: inversión de Zero Point Cryogenics y más de 20 empleos en Chicago

La instalación de la empresa será posible gracias al apoyo del programa Manufacturing Illinois Chips for Real Opportunity Act (Micro), una iniciativa administrada por el Illinois Department of Commerce and Economic Opportunity (DCEO) destinada a incentivar inversiones relacionadas con microchips, semiconductores, computadoras cuánticas, componentes asociados e investigación aplicada.

ZPC instalará en el complejo sus divisiones de investigación y desarrollo, ventas, servicios técnicos y operaciones para el mercado de Estados Unidos Gov JB Pritzker

El acuerdo contempla que Zero Point Cryogenics realice una inversión significativa de capital en Illinois y genere más de 20 nuevos puestos de trabajo especializados y de alto crecimiento.

Las autoridades remarcaron que este tipo de empleos responde a la necesidad de desarrollar una fuerza laboral altamente calificada para acompañar el avance de las tecnologías emergentes.

Entre las principales funciones que desarrollará la empresa en el parque se encuentran:

Investigación y desarrollo para el mercado estadounidense.

Operaciones comerciales y de ventas.

Servicios técnicos para clientes y socios.

Fabricación y provisión de infraestructura criogénica destinada a compañías vinculadas con la computación cuántica.

JB Pritzker impulsa el ecosistema cuántico de Illinois desde el sur de Chicago

En el comunicado oficial, el gobernador JB Pritzker sostuvo que la decisión empresarial refleja el avance del plan estatal para convertir a Illinois en un referente internacional de la industria cuántica.

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“Illinois está construyendo el principal ecosistema cuántico del mundo al reunir empresas, investigadores, fabricantes y proveedores necesarios para transformar descubrimientos científicos en tecnologías para el mundo real”, afirmó el mandatario.

Zero Point Cryogenics fue fundada en 2017 y se especializa en la fabricación especializada de refrigeradores por dilución y equipos criogénicos de última generación.

La empresa surgió a partir de más de dos décadas de investigaciones en física de bajas temperaturas desarrolladas en el Davis Lab de la University of Alberta. Ese trabajo académico evolucionó hacia una compañía comercial dedicada a producir tecnología de refrigeración “libre de criógenos”, también conocida como tecnología seca, para responder a una demanda creciente en distintos mercados internacionales.