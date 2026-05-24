Buscan trabajadores de manera urgente: la compañía que expande su planta de autos eléctricos en Illinois

El gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, informó que la empresa Rivian acelera la contratación de trabajadores para ampliar la producción de vehículos eléctricos en su planta de Normal. La compañía invertirá más de US$1620 millones en infraestructura, expansión industrial y desarrollo de la fuerza laboral.

Las nuevas contrataciones para producir el SUV eléctrico R2 de Rivian en Illinois

La empresa confirmó que necesita incorporar empleados para sostener la producción del SUV eléctrico R2 y acompañar el crecimiento de sus operaciones en el estado. A su vez, Pritzker destacó en un comunicado que la expansión de Rivian fortalece la industria manufacturera en el estado.

La expansión industrial permitió crear más de 550 empleos de tiempo completo vinculados a la fabricación del nuevo SUV eléctrico Rivian

El gobernador sostuvo que las compañías “eligen crecer” en el Estado de la Pradera. Además, afirmó que la salida del primer R2 desde la línea de producción de Normal refleja “años de colaboración” entre el sector público y privado.

Actualmente, Rivian mantiene más de 100 búsquedas laborales activas en Normal. Entre los puestos que más se repiten aparecen:

Manufacturing Team Member (miembro del equipo de manufactura)

Manufacturing Engineer (ingeniero de manufactura)

Field Service Technician (técnico de servicio de campo)

Multi-Craft Maintenance Technician (técnico de mantenimiento multifunción)

La empresa paga, por ejemplo, US$23 por hora para un puesto como Manufacturing Team Member. El cargo contempla jornadas de entre 8 y 12 horas diarias y beneficios como cobertura médica, dental y visual, vacaciones pagas y plan de retiro con aportes de la compañía.

La expansión de Rivian y el crecimiento industrial en Normal

En abril de 2026, Rivian presentó el primer vehículo R2 fabricado en la planta de Normal durante el Día de la Tierra. La automotriz amplió su operación tras una inversión de US$1500 millones destinada a producir ese modelo en Illinois y crear más de 550 empleos de tiempo completo.

A su vez, construyó un parque de proveedores frente a la fábrica principal. Ese proyecto sumó una inversión adicional de US$120 millones y permitió generar cerca de 100 puestos directos.

Rivian presentó en abril de 2026 el primer R2 producido en Illinois tras una inversión de US$1500 millones destinada a expandir la planta Rivian

Actualmente, el complejo industrial opera de manera integrada junto a ese lugar, diseñado para reforzar la cadena de suministro y mejorar la eficiencia operativa. Cuando alcance su máxima capacidad, la planta podrá fabricar 155.000 unidades R2 por año.

Además, el parque atrajo nuevas empresas automotrices mediante el programa Reimaginando la Energía y los Vehículos (REV, por sus siglas en inglés) de Illinois. Entre las compañías incorporadas aparecen Adient y OPmobility.

La directora del Departamento de Comercio y Oportunidades Económicas (DCEO, por sus siglas en inglés), Kristin Richards, planteó que el crecimiento de Rivian representa “un gran ejemplo” de cooperación entre la industria, el gobierno y los socios regionales.

Los programas de capacitación que impulsa Illinois

El gobierno estatal amplió distintos programas educativos asociados a la industria automotriz eléctrica. El DCEO entregó una subvención de US$5 millones al Heartland Community College para desarrollar trayectorias técnicas que se vinculen con Rivian.

Las declaraciones de Pritzker sobre el costo de vida en Illinois

El programa contempla:

Aprendizajes laborales

Certificaciones técnicas

Formación manufacturera especializada

Cursos de doble crédito para estudiantes

Hasta el momento, aproximadamente 140 personas participaron de esas actividades.