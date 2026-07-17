Oficial para conductores en Illinois: confirman nuevos puertos de carga rápida para autos eléctricos

La Autoridad Financiera de Illinois anunció la entrada en funcionamiento de los primeros sitios del estado financiados mediante el Programa de Infraestructura de Carga y Combustibles (CFI, por sus siglas en inglés). Springfield habilitó puertos de nivel 2, mientras que Charleston puso en servicio cargadores rápidos de corriente continua.

Nuevos puertos de carga rápida para autos eléctricos en Illinois

Illinois confirmó a través de un comunicado la instalación de los nuevos puertos, financiados por el CFI del Departamento de Transporte federal (DOT, por sus siglas en inglés). Las instalaciones se encuentran en Springfield y Charleston, en el centro de Illinois, y varias ya están abiertas al público.

Las nuevas instalaciones de carga de vehículos eléctricos de Illinois estarán ubicadas en Springfield y Charleston Freepik

De acuerdo con el texto compartido por las autoridades, se trata de los primeros puertos de carga rápida de la jurisdicción financiados por el programa CFI, en una medida que busca aumentar el acceso a opciones de transporte.

“Ver la puesta en marcha de los primeros cargadores financiados por CFI demuestra el valor de invertir en infraestructura crítica”, declaró Ximena “Six” Granda, Directora Ejecutiva Interina de IFA. “Este logro nos acerca un paso más a la creación de una red de carga estatal que beneficie a los conductores, fortalezca las comunidades locales e impulse los objetivos estatales de energía limpia”, completó.

Por su parte, la secretaria de Transporte de Illinois, Gia Biagi, remarcó la importancia del gobernador JB Pritzker en la iniciativa y afirmó: “Una vez más, Illinois demuestra cómo la inversión en vehículos eléctricos fomenta las oportunidades económicas, crea empleos e impulsa la innovación”.

Futuros puntos de carga rápida para vehículos eléctricos en Illinois

El mensaje de las autoridades señala que se prevé que una parte importante de las estaciones de carga del programa CFI se instalen en los próximos meses. Esta acción contribuirá al objetivo del Estado de contar con un millón de vehículos eléctricos en circulación para 2030.

En Springfield, la administración municipal puso en funcionamiento un total de 32 puntos de recarga el mes pasado. El campus de la Universidad de Illinois en Springfield (UIS) fue el primero de los nueve centros financiados por el programa CFI en entrar en funcionamiento, y otros siete centros se activaron en las semanas posteriores a su finalización.

Según el gobierno, la ciudad recibió 629.000 dólares de financiación e instalará un total de 40 puertos de nivel 2 de acceso público para los conductores de autos eléctricos.

En Charleston, Illinois, las autoridades instalarán cuatro nuevos puertos de carga a finales de mes Freepik

Charleston, por su parte, habilitó ocho puertos públicos de carga rápida de corriente continua cerca del lago Charleston y de la Biblioteca Pública Carnegie. La ciudad recibió más de US$882 mil para instalar 12 puertos. Los cuatro restantes estaban previstos para entrar en funcionamiento a fines de julio en el Complejo Deportivo Linder.

“Al instalar seis cargadores rápidos de CC en tres ubicaciones estratégicas, invertimos en el futuro del transporte, apoyamos a residentes y visitantes y fortalecemos la posición de Charleston como una comunidad con visión de futuro”, expresó al respecto el alcalde de Charleston, Brandon Combs.

El mapa interactivo para ver los puertos de carga de vehículos eléctricos en Illinois

En su página web oficial, el gobierno de Illinois dispone de un mapa interactivo que permite ver las ubicaciones de las estaciones de carga —más de 450— de VE.

Este recurso puede filtrarse por puertos de nivel 2 frente a los de nivel 3 (carga rápida de CC), tipo de emplazamiento y otros filtros. Los puntos rojos son los que se han concedido pero aún no están operativos, en tanto los verdes son los que ya están en funcionamiento. De acuerdo con el gobierno, el contenido se actualiza periódicamente a medida que se abren estaciones de recarga.

Para utilizarlo, es necesario abrir el sitio web e ingresar a la función. Una vez dentro, se puede observar el mapa y seleccionar un puerto particular para ver su estado, o buscar por dirección o lugar.