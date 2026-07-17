Hasta US$50.000 por año: la nueva ley de Illinois para compensar a los encarcelados injustamente

Las personas que fueron condenadas y encarceladas por delitos que no cometieron en Illinois tendrán acceso a un esquema de compensaciones más amplio gracias a una nueva ley que modifica el sistema estatal de indemnizaciones. La norma no solo incrementa los montos máximos que podrán recibir quienes fueron exonerados, sino que también amplía el universo de beneficiarios e incorpora garantías.

Nueva ley de Illinois amplía las compensaciones para los encarcelados injustamente

El gobernador J.B. Pritzker promulgó la denominada Certificate of Innocence Act (HB 3663), una ley que modifica la Court of Claims Act con el objetivo de fortalecer el sistema de restitución económica para quienes fueron condenados y privados de su libertad de manera injusta.

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De acuerdo con el comunicado oficial difundido por la oficina del gobernador, la legislación representa una nueva etapa dentro de las reformas al sistema de justicia penal impulsadas por la administración estatal.

La norma de Illinois modifica el procedimiento mediante el cual las personas exoneradas pueden presentar reclamos ante la Court of Claims para obtener una compensación por el tiempo que permanecieron encarceladas sin haber cometido el delito por el que fueron condenadas.

Como parte de esos cambios, la legislación aumenta los límites de las indemnizaciones y amplía las condiciones para acceder al beneficio, con la incorporación de situaciones que hasta ahora no estaban contempladas por la ley.

Pritzker destacó el alcance de la medida: “La ley representa una tabla de salvación para aquellos que han sido encarcelados injustamente o tratados de manera injusta dentro del sistema de justicia penal”. El gobernador agregó que la aprobación de la HB 3663 extiende ese respaldo a más personas y familias.

Los nuevos montos de compensación para los injustamente condenados en Illinois

Uno de los cambios más relevantes incorporados por la HB 3663 es el aumento de las indemnizaciones máximas que puede otorgar la Court of Claims. La nueva legislación establece que las personas exoneradas podrán recibir:

Hasta US$50.000 por cada año calendario en el que permanecieron encarceladas injustamente.

calendario en el que permanecieron encarceladas injustamente. Hasta US$25.000 por cada año calendario en el que fueron sometidas injustamente a libertad condicional, libertad vigilada o a la obligación de registrarse como delincuentes sexuales.

La ley firmada por Pritzker dispone que los topes máximos de compensación se ajusten anualmente según la variación del Índice de Precios al Consumidor X @GovPritzker

La ley también prevé que, cuando el período afectado no abarque un año calendario completo, el monto será calculado de manera proporcional. Además, las compensaciones dejarán de mantenerse fijas, ya que la legislación dispone que los valores máximos sean ajustados anualmente de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor.

Los nuevos beneficiarios de la ley de indemnizaciones firmada por Pritzker

Otro de los cambios centrales consiste en la ampliación de las personas que podrán solicitar estas compensaciones. Hasta ahora, el sistema estaba dirigido principalmente a quienes habían recibido un indulto del gobernador basado en su inocencia o un certificado de inocencia emitido por un tribunal.

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Con la modificación, también podrán acceder quienes hayan cumplido condenas injustas en distintos ámbitos del sistema penal y juvenil. Según establece la ley, podrán presentar reclamos quienes hayan sido exonerados después de haber cumplido condenas en:

Prisiones estatales

Cárceles de los condados

Centros de detención juvenil de los condados

Illinois Youth Centers

Períodos de libertad condicional o libertad vigilada impuestos de manera injusta

Casos en los que una persona fue obligada injustamente a registrarse como delincuente sexual

La ampliación también alcanza a menores de edad que fueron privados de su libertad dentro del sistema juvenil y posteriormente obtuvieron un certificado de inocencia o un indulto basado en su inocencia.

Illinois limita los honorarios de abogados con la nueva ley

La HB 3663 también introduce nuevos límites sobre los honorarios legales que pueden descontarse de las indemnizaciones otorgadas. Los topes quedan establecidos de la siguiente manera:

Hasta el 25% de la indemnización para personas que permanecieron encarceladas injustamente durante tres años o menos.

Hasta el 15% para quienes estuvieron privadas de la libertad durante más de tres años y menos de diez.

Hasta el 10% para quienes pasaron diez años o más encarceladas injustamente.

La legislación dispone además que los abogados no podrán cobrar honorarios, costos o gastos superiores a los autorizados por la Court of Claims.