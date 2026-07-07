Pritzker la firmó: qué dice la HB 45 de Illinois sobre cupones y descuentos digitales en comercios minoristas

El gobernador de Illinois, JB Pritzker, promulgó la ley HB 45, una iniciativa que modifica la normativa estatal sobre precios de venta para garantizar que los consumidores elegibles puedan acceder a los beneficios de las promociones digitales, incluso cuando estas se ofrecen a través de aplicaciones móviles o plataformas informáticas. La medida no obliga a los comercios a eliminar los cupones online, pero sí establece que quienes cumplan con las condiciones de una oferta deberán contar con un mecanismo práctico para obtener el mismo beneficio durante una compra presencial.

Cuándo entra en vigor la HB 45 de Illinois para cupones digitales

De acuerdo con el anuncio oficial de la oficina del gobernador de Illinois , JB Pritzker firmó la HB 45 el 26 de junio de 2026.

, firmó la el 26 de junio de 2026. La legislación comenzará a regir el 1° de enero de 2027 y modifica la Sale Price Ad Act, la ley estatal que regula la publicidad y aplicación de precios promocionales.

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El texto de la ley establece que todo establecimiento comercial minorista que posea y opere una aplicación móvil o informática desde la cual anuncie, ofrezca, entregue o canjee promociones digitales deberá garantizar que cualquier consumidor elegible reciba el beneficio anunciado, siempre que cumpla con los términos y condiciones previstos para esa promoción.

La legislación no impone un único sistema para entregar esos beneficios. Por el contrario, permite que cada comercio elija el mecanismo que considere conveniente, siempre que represente un medio práctico para que el consumidor obtenga el descuento durante el curso habitual de la compra.

Entre los mecanismos que la ley menciona como ejemplos se encuentran:

Descuentos automáticos aplicados en la compra.

Descuentos asistidos en el punto de venta.

Uso de códigos de barras.

Códigos QR.

Otros identificadores únicos.

Métodos posteriores a la compra, como la presentación del recibo o comprobante.

Cualquier otro medio razonable que permita acceder al beneficio.

La legislación aclara que estos ejemplos no constituyen una lista cerrada y que los comercios conservan la posibilidad de implementar otros procedimientos siempre que permitan otorgar el mismo valor de la promoción anunciada.

Qué consumidores quedan fuera de los beneficios de la HB 45 en tiendas físicas

La ley indica que ningún comercio estará obligado a ofrecer promociones digitales a consumidores que no formen parte de un programa de fidelización, membresía, recompensas o esquema similar cuando la inscripción en ese programa sea un requisito para acceder al beneficio.

La nueva normativa, que modifica la Sale Price Ad Act estatal, fue firmada el 26 de junio de 2026 y comenzará a aplicarse oficialmente en todo el estado a partir del 1° de enero de 2027 X @GovPritzker

Asimismo, los establecimientos tampoco deberán poner a disposición promociones personalizadas o dirigidas específicamente a determinados clientes en función de su condición dentro de esos programas de beneficios.

La norma también aclara que estas disposiciones no se aplican a promociones digitales vinculadas con:

Compras realizadas exclusivamente por internet.

Operaciones de entrega a domicilio.

Pedidos para retiro.

Otros canales de venta remotos.

Esto significa que el alcance de la ley se concentra en las promociones digitales disponibles para establecimientos minoristas físicos contemplados por la legislación.

Multas y demandas por incumplir la ley de cupones digitales en Illinois

El texto establece que cualquier persona podrá iniciar una acción judicial al solicitar una medida cautelar para obtener el cumplimiento de la ley. Además, la parte que resulte vencedora en ese proceso podrá recuperar los honorarios razonables de abogados y las costas judiciales.

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Respecto de las sanciones, la legislación mantiene que las infracciones constituyen una falta comercial. La multa por cada infracción no podrá superar los 25 dólares, mientras que el monto máximo acumulado por año para una persona o establecimiento comercial será de US$500.

No obstante, la propia HB 45 incorpora un período previo para corregir incumplimientos antes de que pueda imponerse una sanción. La persona o el establecimiento comercial deberá recibir una notificación escrita que informe la presunta violación de la norma.

A partir de la recepción de ese aviso, dispondrán de 15 días para corregir el incumplimiento. Si durante ese plazo la situación es solucionada, la ley establece expresamente que no podrá imponerse ninguna multa por esa infracción.