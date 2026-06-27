Pritzker imita a Mikie Sherrill: la ley que obliga a mostrar el precio final en Illinois antes de pagar y entra en vigor en 2027

A partir de 2027, los consumidores de Illinois tendrán una nueva protección al momento de realizar compras por internet o de adquirir entradas para espectáculos. Una ley firmada por el gobernador JB Pritzker obligará a las empresas a mostrar desde el inicio el precio total que deberá pagar el cliente, con los cargos obligatorios que hasta ahora solían aparecer solo al finalizar la compra.

Nueva ley de Illinois contra cargos ocultos: qué cambia desde enero de 2027

Según informó el Chicago Sun-Times, el gobernador JB Pritzker promulgó un paquete de normas de protección al consumidor que busca terminar con las denominadas junk fees o “cargos basura”, es decir, aquellos costos adicionales que muchas empresas agregan durante las últimas etapas de una compra y que incrementan el valor originalmente anunciado.

La iniciativa tiene similitudes con las medidas impulsadas recientemente por la gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill.

JB Pritzker anunció la creación de nuevos puestos de trabajo en Illinois

Con la nueva legislación, el precio que un consumidor vea al comenzar el proceso de compra deberá incluir los cargos obligatorios por servicios, procesamiento, conveniencia u otros recargos que antes podían aparecer únicamente al momento del pago.

La medida alcanzará distintos sectores de la economía. Entre ellos se encuentran:

Venta de entradas para conciertos y espectáculos.

Reservas de hoteles.

Pedidos realizados mediante plataformas de entrega de comida.

Otras compras efectuadas por internet.

Alojamientos y plataformas de alquiler temporario que cobran cargos adicionales obligatorios.

En el caso de las plataformas de reparto y de transporte, la normativa también exige que todos los costos y tarifas aparezcan claramente desglosados antes de que el consumidor llegue al último paso de la compra. Del mismo modo, los sitios de alquiler deberán informar desde el principio los llamados “resort fees” y cualquier otro cargo obligatorio.

Durante la firma de la ley, Pritzker sostuvo que las empresas han desarrollado cada vez más mecanismos para cobrar más dinero mientras ofrecen menos información a los consumidores sobre esos costos.

La normativa impactará directamente en sectores clave como la venta de entradas para eventos, reservas hoteleras, plataformas de entrega de comida y sitios de alquiler vacacional X @GovPritzker

“Estamos hablando de cargos ocultos, de escasez artificial, de productos financieros abusivos y de esquemas de venta de entradas que hacen que una simple salida familiar resulte más difícil y mucho más cara”, afirmó el gobernador.

De acuerdo con el Chicago Sun-Times, la disposición sobre transparencia de precios comenzará a aplicarse el 1° de enero de 2027.

Venta de entradas en Illinois: nuevas reglas contra bots y reventa fantasma

El paquete legislativo firmado por Pritzker no se limita a la transparencia de precios. Otra de las normas prohíbe el uso de programas automatizados —conocidos como bots— para saltar las filas virtuales y adquirir grandes cantidades de entradas destinadas luego a la reventa.

Además, se establecen nuevas obligaciones para los revendedores de boletos, quienes deberán contar efectivamente con las entradas antes de ofrecerlas al público.

Las autoridades buscan reducir prácticas que, según el gobierno estatal, generan escasez artificial y elevan considerablemente el precio que finalmente pagan los consumidores por asistir a eventos.

Nueva Jersey apunta contra los junk fees: qué ordenó Mikie Sherrill

De acuerdo con un comunicado difundido por la oficina de la gobernadora Mikie Sherrill, Nueva Jersey también puso en marcha una ofensiva contra los cargos ocultos, aunque mediante un enfoque diferente al adoptado en Illinois.

Mikie Sherrill firmó una nueva orden ejecutiva

La gobernadora firmó la Orden Ejecutiva 19, mediante la cual instruyó a todas las agencias estatales a revisar las industrias bajo su supervisión para identificar la existencia de junk fees, evaluar su impacto sobre los consumidores y presentar recomendaciones legislativas y regulatorias destinadas a reducir o eliminar esos cargos.

Al anunciar la iniciativa, Sherrill afirmó que los consumidores merecen transparencia y precios que no estén inflados mediante cargos ocultos.

“Estos cargos alimentan la crisis de asequibilidad para las familias y socavan la confianza en los precios que los consumidores ven anunciados. Esta orden ejecutiva nos ayudará a fortalecer la protección al consumidor y promover una mayor transparencia”, sostuvo.