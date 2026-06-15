Illinois lanza subsidios contra el hambre por los recortes del gobierno de Trump

El tesorero de Illinois, Michael Frerichs, anunció un nuevo programa de subsidios para ayudar a organizaciones que combaten el hambre en el estado después de los recortes federales. La iniciativa otorgará ayudas de hasta 5000 dólares a bancos de alimentos, comedores comunitarios y otras entidades sin fines de lucro administradas por voluntarios.

Quiénes pueden solicitar los subsidios contra el hambre en Illinois

Según explicó la Tesorería de Illinois a través de un comunicado oficial, la medida busca apoyar a pequeños grupos comunitarios que enfrentan una mayor demanda de asistencia alimentaria.

Sobre todo, tras la reducción de fondos federales para el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) y la eliminación de un programa que permitía a agricultores locales vender alimentos frescos a iniciativas como Meals on Wheels y despensas comunitarias.

Las familias que reciben beneficios como SNAP, TANF o Medicaid son elegibles automáticamente

Las solicitudes estarán abiertas hasta el 31 de julio de 2026 y los fondos deberán destinarse exclusivamente a la compra de alimentos para personas necesitadas.

El programa, denominado Charitable Trust Hunger Relief Grants, está dirigido a organizaciones comunitarias que brindan asistencia alimentaria dentro de Illinois. La Tesorería estatal informó que podrán postularse:

Bancos de alimentos.

Despensas comunitarias (food pantries).

Comedores populares (soup kitchens).

Programas comunitarios de alimentación.

Otras organizaciones sin fines de lucro dedicadas a distribuir alimentos.

Para acceder a la convocatoria que contempla la entrega de 10 subsidios de US$5000 cada uno, las entidades deben cumplir con los siguientes requisitos:

Ser organizaciones sin fines de lucro registradas bajo la categoría 501(c)(3).

Operar exclusivamente dentro de Illinois.

No contar con empleados de tiempo completo.

Utilizar la totalidad de los fondos para la compra de alimentos.

La convocatoria contempla la entrega de 10 subsidios de US$5000 cada uno. Freepik

Por qué Illinois lanzó estas ayudas alimentarias

Al presentar el programa, Frerichs sostuvo que el hambre y la inseguridad alimentaria afectan a miles de familias en el estado y que las pequeñas organizaciones comunitarias suelen ser las primeras en responder cuando aumenta la necesidad de asistencia.

“Son una epidemia silenciosa que afecta a niños que no pueden pedir ayuda y a adultos que muchas veces trabajan en más de un empleo para llegar a fin de mes”, afirmó el funcionario en el comunicado oficial.

De acuerdo con datos citados por la Tesorería y recopilados por Feeding America, una de cada ocho personas enfrenta inseguridad alimentaria en Illinois. Entre los menores de edad, la situación es más grave, ya que uno de cada seis niños vive en hogares con dificultades para acceder regularmente a alimentos. Además, el 38% de las familias que reciben beneficios del SNAP tienen hijos a cargo.

El 38% de las familias que reciben beneficios del SNAP tienen hijos a cargo. Stock en canva

De dónde sale el dinero para financiar los subsidios

La Tesorería aclaró que los recursos destinados a estas ayudas no provienen de impuestos personales ni de impuestos a la propiedad. El financiamiento surge de las tasas y aranceles que las organizaciones sin fines de lucro pagan al registrarse legalmente en Illinois.

Las solicitudes serán evaluadas por un comité independiente de 11 integrantes encargado de supervisar los fondos y seleccionar a los beneficiarios.