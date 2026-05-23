Ayuda para comprar una casa en Illinois: cómo acceder al subsidio de Pritzker de hasta US$15.000

El estado de Illinois lanzó IHDAccess Home, una nueva línea de asistencia habitacional destinada a quienes buscan adquirir una casa por primera vez. La iniciativa ofrece una ayuda económica de hasta US$15.000 para cubrir parte del pago inicial y gastos de cierre de la operación inmobiliaria.

Qué es Access Home en Illinois y cómo funciona la ayuda de hasta US$15.000

El plan Access Home, administrado por la Autoridad de Desarrollo de Vivienda de Illinois (IHDA, por sus siglas en inglés), otorga un aporte equivalente al 6% del valor de compra de la vivienda, con un límite máximo de US$15.000. Ese dinero se entrega como una segunda hipoteca diferida, sin interés y sin pagos mensuales.

El plan de J.B. Pritzker para combatir la escasez de viviendas en Illinois AP / Freepik

Esto significa que el beneficiario no debe realizar pagos mensuales por ese monto mientras no venda la propiedad, no refinancie o no se active otro evento de repago previsto por el programa. El repago se exige si la vivienda se vende, se refinancia, se paga la primera hipoteca, se cumple el plazo de 30 años u ocurre otro evento previsto por el programa.

El anuncio fue realizado por el gobernador J.B. Pritzker, quien informó que el plan alcanzó a 1500 familias durante sus primeras nueve semanas de vigencia desde su implementación. Según indicó, el objetivo es facilitar el ingreso de nuevos compradores al mercado inmobiliario y ampliar el acceso a la vivienda en distintas regiones del estado.

“Este es nuestro programa de asistencia para el pago inicial para compradores de vivienda por primera vez“, anunció el mandatario en un video publicado en sus redes sociales. “Junto con nuestra iniciativa de vivienda en la legislatura, estamos en camino de satisfacer las necesidades de cientos de miles de familias en todo el estado. Hagamos que suceda", agregó.

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Cómo solicitar Access Home en Illinois mediante prestamistas aprobados por la IHDA

La solicitud no se presenta directamente ante el gobierno estatal, sino mediante prestamistas aprobados por la IHDA.

El primer paso consiste en verificar si se cumplen todas las condiciones de elegibilidad .

. Luego, el comprador debe contactar a un prestamista participante para analizar su situación financiera y obtener una carta de aprobación previa hipotecaria.

para analizar su situación financiera y obtener una carta de aprobación previa hipotecaria. Con ese documento, el solicitante puede comenzar la búsqueda de una vivienda dentro del presupuesto autorizado .

. Una vez aceptada la oferta de compra, se realizan la inspección y la tasación del inmueble antes de avanzar con el cierre de la operación.

Si la operación recibe aprobación final, el comprador obtiene el subsidio correspondiente y firma la documentación junto a la compañía de títulos para concretar la adquisición de la casa.

Requisitos de Access Home: puntaje crediticio, ingresos y límites por condado en Illinois

Para acceder al beneficio, los solicitantes deben cumplir con una serie de requisitos financieros, educativos y de elegibilidad personal:

El programa está dirigido principalmente a compradores primerizos , por lo que la persona no debe haber tenido una propiedad como residencia principal durante los últimos tres años .

, por lo que la persona no debe haber tenido una propiedad como residencia principal . Tener un puntaje crediticio mínimo de 640 .

. La relación deuda-ingreso no debe superar el 50%. Además, los ingresos del hogar y el precio de compra de la vivienda deben respetar los límites fijados para cada condado.

no debe superar el 50%. Además, los ingresos del hogar y el precio de compra de la vivienda deben respetar los límites fijados para cada condado. El solicitante también debe aportar fondos propios equivalentes al 1% del precio de venta o US$1000 , según cuál cifra resulte mayor.

, según cuál cifra resulte mayor. Todos los prestatarios deben completar un curso de educación para compradores de vivienda antes del cierre.

para compradores de vivienda antes del cierre. Proporcionar un certificado con el nombre o nombres del prestatario.

También pueden acceder a este beneficio los veteranos con documentación militar válida y personas que compren casas ubicadas en áreas específicas donde se busca fomentar la propiedad de vivienda. En estas zonas, el requisito de ser “comprador por primera vez” se omite. Para verificar si un inmueble se encuentra en este parámetro, se debe ingresar la dirección en el portal oficial.

Qué viviendas califican para Access Home y cuáles quedan excluidas del beneficio

La propiedad debe estar ubicada dentro del estado de Illinois y utilizarse como residencia principal del comprador dentro de los 60 días posteriores al cierre de la operación. El beneficio puede aplicarse tanto a viviendas nuevas como a propiedades ya construidas. Sin embargo, no está permitido utilizar la ayuda para casas de vacaciones o inmuebles destinados exclusivamente a inversión.

Otro requisito obligatorio consiste en completar un curso de educación para compradores aprobado por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE.UU. (HUD, por sus siglas en inglés) o por entidades autorizadas.

En los casos en que la relación deuda-ingreso supere el 45%, el solicitante deberá realizar específicamente el curso denominado “Finally Home!”. Además, quienes compren propiedades de dos unidades podrían necesitar una capacitación adicional vinculada a la administración de inmuebles.