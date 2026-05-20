Confirmado por Pritzker: Illinois anuncia nuevas viviendas asequibles que beneficiarán a cientos de familias

El gobierno de J.B. Pritzker anunció el 19 de mayo una inversión de US$50 millones para financiar seis nuevos desarrollos de viviendas de apoyo permanente en Illinois. El programa permitirá crear 142 unidades habitacionales destinadas a personas con discapacidades, familias en riesgo de perder su hogar y residentes que atraviesan situaciones de inestabilidad habitacional.

Pritzker anunció que creará nuevas unidades de vivienda asequible en Illinois

La Autoridad de Desarrollo de Vivienda de Illinois (IHDA, por sus siglas en inglés) explicó en un comunicado oficial que el esquema combinará alquileres accesibles con asistencia personalizada dentro de los mismos edificios.

El plan de Illinois combinará alquileres accesibles con asistencia social y sanitaria dentro de los edificios Magnific

El gobernador Pritzker sostuvo que su administración mantiene el compromiso de impulsar “soluciones de vivienda asequible” para enfrentar la problemática habitacional y asistir a sectores vulnerables. Además, remarcó que la inversión acercará “servicios esenciales y estabilidad a largo plazo” a cientos de familias de Illinois.

La financiación proviene de la ronda XII del Programa de Desarrollo de Vivienda de Apoyo Permanente (PSH, por sus siglas en inglés). Según detalló el organismo estatal, la iniciativa forma parte de una estrategia oficial orientada a “alcanzar un nivel funcional cero de personas sin hogar”.

Los complejos de vivienda asequible aprobados en ciudades de Illinois

Los recursos se distribuirán entre seis lugares ubicados en diferentes puntos del estado:

En Alsip , el proyecto Stony Creek quedará bajo la gestión de BEDS Plus, Inc.

, el proyecto quedará bajo la gestión de BEDS Plus, Inc. La ciudad de East Moline incorporará el complejo Wellings Way , financiado por Rock Island County Housing Finance Corporation.

incorporará el complejo , financiado por Rock Island County Housing Finance Corporation. En Joliet , Wellness Village contará con la participación de Will-Gundy Medical Clinic, Inc., AHDVS, LLC y Hope Bound Development Corporation.

, contará con la participación de Will-Gundy Medical Clinic, Inc., AHDVS, LLC y Hope Bound Development Corporation. En Moline , el desarrollo Heritage Homes avanzará con el trabajo conjunto de ARC of the Quad Cities y Community Home Partners.

, el desarrollo avanzará con el trabajo conjunto de ARC of the Quad Cities y Community Home Partners. Mundelein afrontará el proyecto Ray Rose Place , impulsado por Community Partners for Affordable Housing.

afrontará el proyecto , impulsado por Community Partners for Affordable Housing. En Worth, la organización Garden Center Services estará a cargo de Brush Hill.

Desde 1967, la agencia estatal destinó más de US$29 mil millones para ampliar el acceso a viviendas en Illinois

La IHDA indicó que las nuevas residencias estarán orientadas a personas y grupos familiares que enfrentan “algunas de las mayores barreras de acceso habitacional”, incluidos residentes que abandonan instituciones de cuidado y personas con necesidades complejas de asistencia.

La asistencia de Illinois para los residentes de las viviendas

El plan de acompañamiento dentro de los edificios brindará servicios de coordinación sanitaria, seguimiento de casos y apoyo para acceder al mercado laboral. Además, cada iniciativa ofrecerá asistencia adaptada para fomentar la autonomía de los residentes y fortalecer la permanencia habitacional a largo plazo.

El gobierno de J.B. Pritzker busca ampliar el acceso residencial para personas con dificultades económicas y sociales Magnific

La directora ejecutiva de la IHDA, Kristin Faust, afirmó que estas inversiones buscan crear “caminos hacia la estabilidad, la dignidad y la salud a largo plazo” para sectores vulnerables. También sostuvo que este sistema funciona porque combina hogares seguros con herramientas que ayudan a las personas a “mantenerse alojadas”.

Según informó la IHDA, desde su creación en 1967 destinó más de US$29.000 millones en recursos estatales, federales y financiamiento complementario para facilitar la compra, construcción o rehabilitación de 335.750 casas y departamentos destinados a hogares de ingresos bajos y medios. La entidad también administra programas de ayuda para compradores, líneas de financiamiento para alquileres accesibles y distintas iniciativas destinadas a ampliar el acceso residencial en el estado.