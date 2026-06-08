Ayuda de US$500 en Illinois: quiénes pueden pedir el alivio para pagar menos en la factura eléctrica

La empresa proveedora de energía ComEd anunció el lanzamiento del “Fondo de Ayuda para Clientes de Pequeñas y Medianas Empresas” en Illinois. Se trata de un programa que brindará 2,5 millones de dólares a los comercios locales elegibles para reducir saldos vencidos de la factura eléctrica.

Quiénes califican para la ayuda de ComEd en Illinois

El programa de asistencia de ComEd establece criterios estrictos de selección para determinar la elegibilidad de los solicitantes en Illinois. Según un comunicado de la compañía, las empresas interesadas deben cumplir con las siguientes condiciones comerciales:

Demanda de energía limitada : el beneficio aplica de manera exclusiva para pequeños y medianos comercios con una tarifa de demanda menor a los 500 kW.

: el beneficio aplica de manera exclusiva para pequeños y medianos comercios con una tarifa de demanda menor a los 500 kW. Estatus operativo vigente : los negocios solicitantes deben mantener una actividad comercial activa al momento de presentar la postulación formal.

: los negocios solicitantes deben mantener una actividad comercial activa al momento de presentar la postulación formal. Morosidad registrada : las firmas comerciales requieren registrar un saldo vencido o facturas impagas en sus cuentas de suministro eléctrico.

: las firmas comerciales requieren registrar un saldo vencido o facturas impagas en sus cuentas de suministro eléctrico. Tipo de medición : el establecimiento comercial debe poseer una cuenta vinculada a un medidor de uso estrictamente comercial.

: el establecimiento comercial debe poseer una cuenta vinculada a un medidor de uso estrictamente comercial. Historial administrativo limpio: las empresas no deben registrar cargos por manejo pendientes de pago ni encontrarse en procesos legales de bancarrota.

El nuevo fondo en Illinois busca ayudar a los pequeños comerciantes a afrontar las deudas en sus pagos de la factura eléctrica Freepik

No obstante, la regulación del programa excluye explícitamente a las empresas que operen en residencias particulares.

Tampoco califican las cuentas residenciales ni las organizaciones sin fines de lucro; además, quedan excluidos quienes recibieron asistencia del Customer Relief Fund en 2025.

Cuánto cubre el alivio de US$500 para facturas eléctricas vencidas

El subsidio otorga subvenciones de pago único que cubren hasta el 50% del saldo vencido de la factura eléctrica. En ese marco, el fondo establece un límite máximo de asistencia económica de hasta US$500 por cada cuenta comercial aprobada.

El proceso de adjudicación opera bajo un esquema de aportes compartidos o de igualación de fondos entre la empresa y el usuario. El cliente comercial debe realizar primero la solicitud formal y efectuar un pago específico para reducir su deuda pendiente.

El programa también brindará reportes que detallarán recomendaciones para tener un consumo más eficiente en Illinois Freepick

La compañía igualará la cifra preaprobada por el mismo monto aportado por el comerciante hasta el límite fijado. En ese sentido, el usuario tendrá la responsabilidad legal total sobre el saldo restante de la deuda y los procesos de cobranza habituales.

Cómo pedir el crédito de ComEd desde el 15 de junio de 2026

El trámite se podrá iniciar en el sitio web de Neighborhood Housing Services (NHS, por sus siglas en inglés) de Chicago a partir del 15 de junio de 2026. Los asesores guiarán a los comerciantes y validarán cada expediente antes de la revisión final de ComEd.

Una vez recibida la aprobación definitiva de la prestataria, el usuario dispone de un plazo máximo de siete días para concretar el pago acordado. NHS aplica el crédito correspondiente directo en la cuenta del cliente tras confirmar dicha transacción.

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Qué herramientas de eficiencia energética ofrece ComEd a los comercios

Los comerciantes que participen en este programa de ayuda accederán de forma gratuita a una evaluación técnica de sus instalaciones comerciales, según el comunicado. Este análisis genera un reporte personalizado con recomendaciones de eficiencia energética e incentivos disponibles para financiar mejoras estructurales.

El subsidio facilitará la renovación de sistemas de iluminación, equipos de calefacción, ventilación, aire acondicionado y refrigeración comercial. Los proveedores de servicios autorizados asumirán las tareas de instalación y los trámites de gestión para simplificar el proceso.

Por otro lado, la empresa pondrá a disposición la herramienta virtual gratuita “Energy Analyzer for Business” para monitorear tendencias de consumo energético.