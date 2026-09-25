JB Pritzker, gobernador de Illinois: el diagnóstico de diabetes tipo 2 y el cambio de hábitos que le hizo perder 80 libras

El gobernador de Illinois, JB Pritzker, hizo público que perdió alrededor de 80 libras (36 kilos) durante los últimos dos años, después de incorporar un medicamento GLP-1 a su tratamiento para la diabetes tipo 2. El mandatario también modificó su actividad física y comenzó a caminar cuatro millas (casi 6,5 kilómetros) todos los días.

¿JB Pritzker fue diagnosticado con diabetes?

Pritzker relató en una entrevista con NBC Chicago que durante gran parte de su vida tuvo dificultades para controlar su peso. En la primavera de 2024, sus análisis mostraron niveles elevados de glucosa y sus médicos determinaron que tenía diabetes tipo 2.

Según el gobernador, con la combinación del medicamento GLP-1 y la caminata diaria, sus niveles de glucosa regresaron a un rango normal, dejó la insulina por completo y logró perder 80 libras Facebook JB Pritzker

Como parte del tratamiento inicial, comenzó a utilizar insulina y, al mismo tiempo, un fármaco de la familia GLP-1. De acuerdo con MedlinePlus, estos medicamentos imitan a una hormona natural del intestino para ayudar a regular el azúcar en la sangre y reducir el apetito.

“No sabía si eso realmente me funcionaría o si tendría éxito para mí. Hay gente que tiene éxito con ello, pero yo no sabía si lo tendría ni si era algo que quisiera recomendar a otros”, dijo el gobernador de Illinois a NBC Chicago.

El mandatario explicó que anteriormente había intentado reducir su peso mediante alimentación y ejercicio, pero que esos esfuerzos no habían producido el mismo resultado. Según su relato, el medicamento tuvo un papel central y, con el tiempo, sus niveles de glucosa descendieron hasta ubicarse dentro de los valores normales.

“Ahora que he visto resultados reales y me siento con mayor confianza, aunque mi proceso no ha terminado y aún tengo peso por perder, considero positivo informar a la gente que esto puede funcionar y que deberían consultar a un médico”, dijo. “En especial por el impacto en la salud de controlar la glucosa alta y reducir el sobrepeso que tenía”, señaló.

El tratamiento que permitió dejar la insulina

Pritzker señaló que la evolución de sus niveles de glucosa llevó a sus médicos a modificar el tratamiento. Primero planteó reducir la dosis de insulina a la mitad y posteriormente dejó de utilizarla por completo. Según contó, esto ocurrió varios meses antes de hacer pública su experiencia.

El gobernador atribuyó la mejoría a la combinación del medicamento GLP-1 y la actividad física. Durante más de 18 meses mantuvo una rutina de caminatas de cuatro millas diarias (casi 6,5 kilómetros). También describió cambios en su vida cotidiana, entre ellos un mayor nivel de energía y una reducción de la preocupación constante por la colación entre las comidas.

“Lo hice y mi glucosa se mantuvo estable en el rango adecuado”, aseguró el mandatario. “En resumen, he seguido con la pérdida de peso, ya no necesito insulina y me siento mucho mejor. Por eso consideré que era un buen momento para compartir mi experiencia”, agregó.

Pritzker vinculó su decisión con sus antecedentes familiares

El mandatario también relacionó su decisión de controlar su salud con sus antecedentes familiares. Su padre murió a los 39 años debido a un ataque cardíaco mientras jugaba tenis, un antecedente que llevó a sus médicos a realizar un seguimiento de su salud cardiovascular y metabólica.

El gobernador ha sido mencionado como posible candidato presidencial para 2028 y su transformación física generó especulaciones sobre una eventual preparación para una campaña. Sin embargo, Pritzker sostuvo que la razón de su tratamiento fue su salud y negó que buscara modificar su imagen con vistas a una posible candidatura.

“Sea cual sea la razón que motiva a la gente, para mí ha sido mi familia y el hecho de que realmente tengo un historial que indicaba que estaba en riesgo; así que, si puedo superarlo, tal vez sea algo bueno hacérselo saber a todos”, dijo.

Qué explican los especialistas sobre los medicamentos GLP-1

El Dr. Christopher Chapman, del Centro Médico Rush, explicó en una entrevista con CBS News Chicago que la exposición pública de Pritzker puede contribuir a reducir el estigma asociado con la obesidad y a presentar estos tratamientos como parte del abordaje de una enfermedad crónica. Según el especialista, los medicamentos GLP-1 son utilizados cada vez con mayor frecuencia.

“Ahora es muy común que las personas usen estos medicamentos”, señaló el especialista. “Hemos visto estudios que muestran que casi el 12% de los estadounidenses han probado un medicamento GLP-1″, aseguró.

Chapman señaló que estos fármacos pueden producir beneficios relacionados con la salud cardiometabólica y la movilidad cuando se indican a pacientes adecuados y bajo supervisión médica. Al mismo tiempo, recordó que existen posibles efectos secundarios, principalmente gastrointestinales, como náuseas, vómitos y reflujo.

“Eso es algo bueno, es la normalización del tema para llevar finalmente a EE.UU. a un punto más saludable”, dijo. “Por supuesto, hay efectos secundarios de los que hay que estar consciente y debes asegurarte de ser el candidato adecuado para ello, pero bajo supervisión médica puede ser una opción muy efectiva”, indicó.