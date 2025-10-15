“La migra está en el estacionamiento”: tensión en una iglesia de Chicago, durante una misa en español

El domingo 12 de octubre, durante una misa en español en la iglesia St. Jerome, ubicada en el barrio Rogers Park de Chicago, un sacerdote interrumpió la ceremonia para advertir sobre la presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en las afueras del establecimiento. El aviso generó temor entre los asistentes y movilizó a la comunidad local para brindar acompañamiento a las familias migrantes.

Alerta en Chicago por la presencia de agentes de inmigración durante una misa

“La migra está en el estacionamiento”, advirtió el sacerdote a cargo de la misa matutina, según los videos difundidos posteriormente en redes sociales. “Hay un grupo aquí en frente de la iglesia”, agregó.

Fueron a la iglesia en Chicago y el ICE los esperó a la salida

En la grabación se escucha al párroco pedir calma y sugerir que quienes no se sintieran seguros evitaran salir solos. También pidió a algunos asistentes acompañar a las familias de inmigrantes que estaban presente en la misa a regresar a sus hogares de forma segura. “Los que tienen bebés también pueden salir con ellos”, recomendó el sacerdote. “Creo que es un peligro si ustedes van a buscar sus autos en el estacionamiento y aún más si están sin los documentos”, advirtió.

El aviso se dio mientras, en el exterior, varios testigos observaban a agentes federales detener a un hombre frente al edificio religioso. “Había como cuatro tipos”, dijo una vecina identificada como Julie en una entrevista con NBC Chicago. “Iban camuflados y le decían algo al coche, y empecé a gritar por la ventana que se fueran”, aseguró. Según la información difundida por el medio local, los oficiales interrogaron a la persona por varios minutos antes de retirarse.

La vecina, que grabó el momento desde su celular y compartió el video con NBC Chicago, explicó que varios vecinos salieron para asegurarse de que las personas en el servicio religioso pudieran irse sin ser detenidas y realizaron una cadena humana en la puerta del establecimiento eclesiástico, mientras acompañaban a los fieles hasta sus vehículos o residencias cercanas. “Me dan pena. Estaban dentro, con miedo de salir”, dijo Julie.

Por la tarde, un grupo de voluntarios se presentó nuevamente frente a St. Jerome para garantizar que la misa bilingüe programada pudiera realizarse con tranquilidad. “Estoy respondiendo al miedo que sienten mis vecinos de simplemente ir a la iglesia”, aseguró Angie Gunn, integrante de la Coalición de Illinois por los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados.

Una vecina filmó el momento en que agentes de inmigración detienen un auto a las afuera de la iglesia Captura de pantalla video NBC Chicago

Reacciones ante la posible vigilancia del ICE sobre las iglesias en Chicago

Algunos vecinos señalaron que la presencia de los agentes no fue un hecho aislado. Según su testimonio, los oficiales fueron vistos en la zona en días previos durante los horarios de misa. “Creo que están observando la iglesia. La semana pasada detuvieron a alguien cerca”, relató Julie, quien expresó preocupación por la frecuencia de las operaciones. “Están en esta zona por algo”, agregó.

En respuesta, la iglesia St. Jerome publicó un mensaje en su boletín parroquial en el que señaló que las detenciones recientes en el área habían causado ansiedad entre sus feligreses, muchos de los cuales son inmigrantes o familias mixtas. “Varios de nuestros miembros fueron arrestados y detenidos. Es una situación dolorosa para nuestra comunidad”, expresaron.

La parroquia anunció que, pese a las circunstancias, continuará con su programa de educación religiosa a través de medios digitales y buscarán mantener la participación de las familias que temen acudir presencialmente. También invitó a la población latina a permanecer unida y a “responder de manera sensata a cualquier situación que altere la paz de las personas”.

En su comunicado, los representantes de St. Jerome afirmaron que su prioridad es “proteger a quienes se sienten vulnerables” y promover acciones colectivas que eviten el aislamiento o la desinformación entre los migrantes. “Sepan que cuidarnos unos a otros, sea cual sea la forma en que lo hagamos, nos permite encontrarnos con Jesucristo, presente en la cotidianidad de nuestras vidas”, agregaron.

Por su parte, el arzobispo de Chicago, cardenal Blase J. Cupich, emitió una declaración en la que recordó la importancia de preservar tanto la seguridad nacional como la dignidad humana. “La dignidad de los indocumentados nunca puede ser violada por tácticas innecesariamente agresivas que van mucho más allá de la tarea de detener a las personas y que parecen tener la intención de aterrorizar y causar caos”, señaló.

La iglesia católica St. Jerome se ubica en 1709 W. Lunt Avenue en Rogers Park, un vecindario ubicado en el norte de la ciudad de Chicago, en Illinois Google Maps

Clima de incertidumbre en las comunidades migrantes de Chicago

Los operativos del ICE en zonas con alta presencia latina generó un clima de tensión en varias ciudades de EE.UU. En Chicago, donde miles de familias dependen de redes comunitarias y de apoyo religioso, los recientes incidentes reforzaron la preocupación por la posibilidad de vigilancia en espacios de culto, algo que históricamente fue considerado un lugar seguro.

La organización Coalición de Illinois por los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados reiteró su compromiso de seguir con el acompañamiento a las personas afectadas. “Nuestro objetivo no es crear conflicto, sino un espacio seguro”, sostuvo Angie Gunn.

Mientras tanto, la comunidad de St. Jerome continuará con la realización de sus servicios religiosos bajo la vigilancia vecinal.