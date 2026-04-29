J.B. Pritzker celebra la apertura de nuevo centro de IBM en Illinois: 750 nuevos puestos de trabajo

El gobernador de Illinois, JB Pritzker, anunció este miércoles 29 de abril la apertura de un nuevo centro de operaciones del International Business Machines (IBM) en el South Side de Chicago, el cual generará 750 nuevos puestos de trabajo. La sede, denominada FutureNow Chicago, se especializará en servicios de inteligencia artificial, ciberseguridad, ciencia de datos y computación cuántica para los clientes de la compañía.

Alianza con City Colleges y enfoque en la inclusión laboral de Illinois

Para garantizar que los residentes de las zonas cercanas al Parque de Microelectrónica y Cuántica de Illinois (IQMP, por sus siglas en inglés) reciban los beneficios del proyecto, IBM colaborará con City Colleges of Chicago en el lanzamiento de un nuevo programa de aprendizaje.

WATCH LIVE: Mayor Brandon Johnson attends the IQMP Workforce Development Announcement. https://t.co/TKBID7EhDB — Mayor Brandon Johnson (@ChicagosMayor) April 29, 2026

De acuerdo con un anuncio difundido por la página web oficial del Gobierno de Illinois, la empresa participará en el diseño curricular con el objetivo de preparar a los ciudadanos en campos tecnológicos avanzados.

Durante los próximos cinco años, City Colleges apoyará a 500 aprendices, en tanto que IBM asumió el compromiso formal de contratar a un tercio de los graduados que califiquen.

El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, resaltó que este esfuerzo colaborativo resulta esencial para asegurar que los beneficios de la industria lleguen a las 77 áreas comunitarias de la ciudad.

“El talento de los chicaguenses brillará a través del IQMP”, afirmó el mandatario. Por su parte, el canciller de City Colleges, Juan Salgado, destacó que los aprendizajes pagados representan la vía más rápida para la movilidad ascendente.

Incentivos bajo el programa EDGE y desarrollo de infraestructura para Illinois

La operación se formalizó a través de un acuerdo de Desarrollo Económico para una Economía en Crecimiento (EDGE, por sus siglas en inglés). Bajo este marco legal, IBM realizará una inversión de capital y mantendrá la creación de los 750 empleos a tiempo completo durante el plazo estipulado.

Cabe destacar que, en lo que va de 2026, las empresas que participan en el programa EDGE en Illinois ya comprometieron más de 4000 empleos y cerca de 2500 millones de dólares en inversiones.

La sede, denominada FutureNow Chicago, se especializará en servicios de inteligencia artificial (Foto: iStock)

IBM será un inquilino esencial en el edificio Quantum Works, financiado originalmente por las asignaciones del Discovery Partners Institute al Sistema de la Universidad de Illinois. Este edificio servirá como la puerta de entrada al parque tecnológico y conectará a los residentes con programas del Centro Nacional de Algoritmos Cuánticos (NQAC, por sus siglas en inglés) y otras iniciativas de desarrollo de fuerza laboral.

Proyección económica del nuevo centro y liderazgo en computación avanzada

El IQMP posee el potencial para generar un impacto económico de hasta 20.000 millones de dólares y crear miles de empleos a medida que más empresas del sector se instalen en el estado.

El CEO de IBM, Arvind Krishna, confirmó al portal del gobierno de Illinois que este nuevo centro de entrega en Chicago, además de expandir la capacidad de la firma, contribuirá al crecimiento económico sostenido.

El proyecto anunciado por Brandon Johnson en Chicago generará cientos de puestos de trabajo permanentes Freepik

Por su parte, la presidenta de la Junta del Condado de Cook, Toni Preckwinkle, señaló que esta inversión ayuda a crear carreras en industrias que darán forma a las próximas generaciones.

Para reforzar la reserva de talento, IBM también establecerá pasantías con la Universidad Estatal de Chicago y la Universidad del Sur de Illinois en Edwardsville, con el fin de asegurar que los beneficios de esta expansión se distribuyan de manera equitativa en todo el estado.