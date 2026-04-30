Hochul celebra la apertura de un nuevo puente en Nueva York: 20.000 vehículos diarios ya pueden cruzar la I-95

La gobernadora Kathy Hochul anunció la finalización oficial de la reconstrucción del puente de North Avenue, ubicado en la ciudad de New Rochelle, dentro del condado de Westchester. Esta infraestructura cruza la carretera Interestatal 95 y representa un eje fundamental para la movilidad de la zona norte de Nueva York.

Hochul inaugura el puente North Avenue sobre la I-95 en New Rochelle

El Departamento de Transporte del Estado de Nueva York (Nysdot, por sus siglas en inglés) y la Autoridad de Autopistas (Thruway Authority) trabajaron en conjunto para sustituir una estructura obsoleta que databa de 1958.

La gobernadora Kathy Hochul anunció la finalización oficial de la reconstrucción del puente de North Avenue / Instagram @govkathyhochul Mike Groll

De acuerdo con las autoridades, el proyecto garantiza la estabilidad de una ruta por la que transitan más de 20.000 vehículos cada jornada. Además, ahora el puente tiene dos carriles por sentido, lo que mejora la conexión entre el centro de la ciudad y las zonas residenciales adyacentes, según informó el gobierno estatal en su página oficial.

El proyecto, que costó alrededor de 31,8 millones de dólares, forma parte de un plan de inversión masivo para renovar puentes y carreteras en todo el territorio de Nueva York. El objetivo principal es fortalecer la resiliencia de la red de transporte frente a las demandas del crecimiento demográfico actual.

“New Rochelle es una ciudad en pleno desarrollo, con una población en auge y un crecimiento que se intensifica cada año, y es fundamental que su infraestructura esté a la altura de las necesidades de una ciudad en expansión”, declaró Hochul en el informe.

Nueva York tendrá un nuevo puente para mejorar la movilidad Pexels

Qué cambia para los conductores tras la apertura del puente sobre la I-95

La nueva edificación presenta mejoras técnicas que optimizan el flujo vehicular y reducen los riesgos de accidentes en el área de influencia de la New England Thruway. Según los datos técnicos del comunicado oficial, el diseño del puente incrementa el despeje vertical, lo que previene impactos de camiones de gran tamaño contra la estructura.

La nueva edificación presenta mejoras técnicas que optimizan el flujo vehicular @GovKathyHochul

Además, los ingenieros incorporaron carriles más amplios y una señalización avanzada que facilita la incorporación de los conductores a las vías rápidas. La finalización de estas tareas elimina los cuellos de botella que afectaban a los residentes de Westchester durante las fases previas de construcción. Por eso, Hochul consideró que la obra representa un avance para Westchester.

En el comunicado se especificó que el proyecto de North Avenue trasciende el beneficio automotor. El proyecto también busca mejorar la movilidad de ciclistas y peatones.

Se instalaron aceras más anchas y protegidas en ambos costados del puente, junto con sistemas de iluminación LED que incrementan la visibilidad nocturna. Estas mejoras fomentan el acceso seguro a pie hacia los comercios del centro de New Rochelle y las estaciones de transporte público cercanas.

Qué mejoras incorpora el nuevo puente de New Rochelle de Nueva York

La Thruway Authority confirmó, por otro lado, que los materiales empleados en el puente poseen una vida útil proyectada de varias décadas. Esto minimiza la necesidad de mantenimientos correctivos a corto plazo. Además, Hochul enfatizó que el costo de la obra se ajustó a los parámetros fiscales establecidos en el presupuesto de transporte estatal.