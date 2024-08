Licencia de conducir en Illinois: nuevos requisitos para inmigrantes indocumentados

Escuchar

En un avance significativo para la comunidad inmigrante en Illinois, la administración de ese estado, a cargo del gobernador J.B. Pritzker, actualizó los requisitos para la obtención de la Licencia de Conducir para Visitantes Temporales (TVDL, por sus siglas en inglés). Este documento, emitido por la Secretaría de Estado de Illinois (Ilsos, por sus siglas en inglés), permite a los extranjeros indocumentados manejar de manera legal dentro de esa jurisdicción, lo que brinda una solución práctica para aquellos que residen allí y no pueden obtener un número de Seguro Social.

En Illinois, la Secretaría de Estado se encarga de procesar las solicitudes para licencias de conducir y tarjetas de identificación Facebook Illinois Secretary of State

La TVDL se creó en 2013 como una opción para los inmigrantes indocumentados que necesitan una licencia de conducir para cumplir con sus obligaciones diarias, como ir al trabajo, llevar a los niños a la escuela o realizar actividades esenciales. Según indica el portal oficial de la Ilsos, la licencia es válida por cuatro años y puede ser renovada mientras el solicitante cumpla con los requisitos de elegibilidad, entre los cuales se destaca contar con un pasaporte o Tarjeta Consular válida.

El documento es específicamente para quienes no tienen un estatus migratorio que les permita solicitar un carnet regular. Sin embargo, la TVDL no es válida para fines de identificación, como abordar vuelos o ingresar a edificios federales. Además, su uso se restringe a la conducción dentro de Illinois y no permite el acceso a ciertos privilegios que otorgan las licencias convencionales.

Los solicitantes de entre 18 y 20 años sin licencia previa, deben finalizar también un curso de educación vial de seis horas Facebook Illinois Secretary of State

Requisitos para obtener esta licencia para inmigrantes indocumentados en Illinois

Para solicitar una TVDL en Illinois, los aplicantes deben cumplir con los siguientes requisitos:

Residencia en Illinois : el solicitante debe demostrar que ha residido en el estado durante al menos los últimos 12 meses mediante documentos oficiales, como recibos de servicios públicos, contratos de alquiler o estados de cuenta bancarios.

: el solicitante debe demostrar que mediante documentos oficiales, como recibos de servicios públicos, contratos de alquiler o estados de cuenta bancarios. Pasaporte o Tarjeta Consular válida : los inmigrantes indocumentados pueden presentar un pasaporte válido o una tarjeta consular emitida por los países de Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala o México.

: los inmigrantes indocumentados pueden emitida por los países de Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala o México. Seguro del vehículo : el solicitante debe mostrar prueba de seguro para el vehículo que usará durante el examen de manejo.

: el solicitante debe mostrar que usará durante el examen de manejo. Examen de manejo: como cualquier otro solicitante de licencia, los aplicantes deben aprobar una prueba de visión, un examen escrito y una prueba de manejo.

En tanto, para los solicitantes de entre 18 y 20 años sin licencia previa, se requiere también la finalización de un curso de educación vial de seis horas.

Los migrantes en Illinois pueden obtener una licencia temporal sin importar su estatus legal Unsplash/Connor Betts

El paso a paso para la solicitud de la TVDL en Illinois

El proceso de obtención de este carnet comienza con la visita a una oficina del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés). Allí, se verificará la documentación y se tomarán los exámenes correspondientes. Es importante mencionar que la TVDL solo se emite para clases de licencia no comerciales (A, B, C, D, L y M), lo que significa que los beneficiarios podrán conducir vehículos personales, motocicletas o ciclomotores, pero no vehículos comerciales.

Una vez aprobados los exámenes y pagadas las tarifas correspondientes, el solicitante recibirá su licencia temporal, que estará vigente durante cuatro años, o hasta que expire su autorización de estadía en el país, según lo que ocurra primero.

La Ley HB 3882 otorga a los inmigrantes indocumentados la oportunidad de obtener una licencia de conducir estandarizada de Illinois Unshplas/Dorian CDR

La introducción de la TVDL ha sido aclamada por organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes. Es que, contar con un medio de transporte seguro y legal es esencial para su bienestar y estabilidad económica.

