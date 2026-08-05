Noticias de Illinois: actualizaciones de la ley HB 2190 firmada por J.B. Pritzker que impacta en los centros de cuidado infantil

Los centros de cuidado infantil de Illinois deberán prepararse para nuevos requisitos en materia de personal y capacitación, aunque los cambios no se aplicarán de inmediato. La ley HB 2190, firmada por el gobernador J.B. Pritzker, modifica disposiciones de la Child Care Act de 1969 para aumentar la cantidad de trabajadores capacitados que puedan responder ante emergencias médicas en estos establecimientos.

Ley HB 2190 en Illinois: cuántos empleados deberán estar capacitados en primeros auxilios

La modificación central introducida por la ley afecta a las normas mínimas de licenciamiento relacionadas con la cantidad de empleados capacitados para atender emergencias médicas.

JB Pritzker anunció la creación de nuevos puestos de trabajo en Illinois

Hasta ahora, el texto establecía la presencia de un miembro del personal no administrativo con certificación en primeros auxilios, maniobra de Heimlich y reanimación cardiopulmonar. Con la aprobación de la HB 2190, el requisito pasa a ser de al menos dos integrantes del personal no administrativo con esas certificaciones durante el horario de funcionamiento de los establecimientos alcanzados.

Además, dichas acreditaciones deberán obtenerse dentro de los primeros 90 días posteriores a la contratación del empleado.

Las certificaciones podrán ser emitidas por la American Red Cross u otras organizaciones aprobadas mediante las normas del departamento correspondiente.

La legislación también mantiene la posibilidad de que el organismo estatal organice o facilite programas voluntarios de capacitación en primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar en distintas comunidades del estado, en cooperación con entidades como la American Red Cross y la American Heart Association.

Cuándo entra en vigor la HB 2190 y qué aclaración hizo el gobierno de Illinois

La actualización más reciente sobre la legislación fue difundida el 3 de agosto de 2026. En ese comunicado se recordó que el gobernador Pritzker firmó el proyecto HB 2190 el 24 de julio de 2026, pero que la ley no comenzará a regir sino hasta el 1° de enero de 2027.

Las acreditaciones obligatorias deberán obtenerse dentro de los primeros 90 días posteriores a la contratación del trabajador X de Pritzker

De esta manera, los establecimientos alcanzados disponen de varios meses para conocer el alcance de los cambios y prepararse antes de su entrada en vigor. La misma comunicación oficial explica que el propósito de la iniciativa es garantizar que los centros de cuidado infantil cuenten con suficiente personal capacitado en reanimación cardiopulmonar (RCP) para responder ante cualquier emergencia o problema de salud que pueda presentarse durante la jornada.

El anuncio también señala que el Departamento de Primera Infancia de Illinois (IDEC, por sus siglas en inglés) trabajó junto con el impulsor de la legislación para aclarar el verdadero alcance del nuevo requisito. Según esa explicación, la obligación debe aplicarse únicamente a los centros de cuidado infantil, por lo que ambas partes colaboran para corregir la redacción antes de que la norma comience a producir efectos legales.

Qué requisitos de seguridad mantiene la Ley de Cuidado Infantil de Illinois

Aunque la HB 2190 introduce modificaciones concretas, la ley mantiene buena parte de las exigencias que ya formaban parte de la regulación del cuidado infantil.

La ley firmada por JB Pritzker en Illinois establece un tiempo límite para que las plataformas soliciten la señal de rango de edad a las empresas

Entre ellas continúan los estándares relacionados con la seguridad de las instalaciones, la limpieza de los establecimientos, la protección del bienestar físico de los niños, el mantenimiento de registros, la disciplina, la preservación de los derechos de los menores y distintos requisitos vinculados con la supervisión del funcionamiento de las instituciones.

Asimismo, permanecen disposiciones referidas a la formación periódica del personal que trabaja con recién nacidos y bebés sobre muerte súbita infantil, muerte inesperada del lactante y recomendaciones para un sueño seguro elaboradas por la American Academy of Pediatrics.

También siguen vigentes las previsiones relacionadas con la evaluación de hogares de acogida, los procedimientos de licenciamiento y otras normas administrativas previstas en la legislación estatal.