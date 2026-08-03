Es oficial: la ley firmada por JB Pritzker en Illinois sobre la seguridad infantil en redes sociales

El gobernador de Illinois, JB Pritzker, firmó una ley enfocada en la protección de los menores en la era digital. Se trata de la HB 5511, que establece una serie de medidas para combatir los riesgos de las plataformas digitales.

Ley de redes sociales en Illinois: las nuevas protecciones para menores

La legislación, denominada Ley de Seguridad de los Niños en las Redes Sociales en Línea , define salvaguardas obligatorias para la industria tecnológica.

, define salvaguardas obligatorias para la industria tecnológica. Los proveedores de sistemas operativos y operadores de plataformas enfrentarán ahora nuevas responsabilidades legales dentro del territorio estatal.

El proyecto de ley fue firmado por JB Pritzker el 31 de julio de 2026 Captura de pantalla de X @GovPritzker

Según reveló Pritzker en conferencia de prensa, entre las principales obligaciones para fabricantes y operadores se encuentran las siguientes:

Interfaz de configuración de cuenta que exige obligatoriamente la fecha de nacimiento o edad del usuario primario del dispositivo.

que exige obligatoriamente la fecha de nacimiento o edad del usuario primario del dispositivo. Señal digital de categoría de edad para que los desarrolladores identifiquen si el usuario pertenece al grupo de menores de edad.

para que los desarrolladores identifiquen si el usuario pertenece al grupo de menores de edad. Configuraciones de privacidad estrictas por defecto para todos los usuarios que el sistema identifique como menores.

para todos los usuarios que el sistema identifique como menores. Restricción de notificaciones automáticas entre las 22 hs y las 7 hs para resguardar el descanso nocturno de los jóvenes.

entre las 22 hs y las 7 hs para resguardar el descanso nocturno de los jóvenes. Prohibición de la reproducción automática de videos o medios por defecto en plataformas con características adictivas.

o medios por defecto en plataformas con características adictivas. Limitación estricta en la recolección de datos personales al mínimo necesario para el proceso de verificación de edad.

al mínimo necesario para el proceso de verificación de edad. Derecho de los padres de menores de 16 años a supervisar y modificar las configuraciones de privacidad de sus hijos.

La ley firmada por JB Pritzker en Illinois establece un tiempo límite para que las plataformas soliciten la señal de rango de edad a las empresas

Las empresas fabricantes de dispositivos con acceso a internet deben facilitar estas interfaces de registro de forma accesible y sencilla.

El marco legal, que entrará en vigor el 1° de enero de 2028, busca garantizar que la información de edad no llegue a manos de terceras partes sin una justificación legal explícita.

Cuándo deberán cumplir las plataformas la ley de seguridad infantil de Illinois

La nueva normativa también define plazos de cumplimiento graduales para asegurar una transición efectiva en el sector tecnológico local. En ese marco, según su texto legal, los operadores de las plataformas deben solicitar la señal de rango de edad a los fabricantes a más tardar el 1 de julio de 2028.

Asimismo, el fiscal general de Illinois tendrá autoridad exclusiva para investigar y sancionar las infracciones, que podrán derivar en multas civiles de hasta US$50.000 por cada incumplimiento.

Entre otras medidas, las empresas deberán restringir las notificaciones automáticas entre las 22 hs y las 7 hs para menores en plataformas digitales Shutterstock

La normativa excluye de estas obligaciones a las organizaciones cuya actividad principal consista en la difusión de noticias periodísticas. Los medios de comunicación preservan su independencia operativa siempre que la mayoría de su fuerza laboral realice tareas de prensa.

JB Pritzker cuestionó los algoritmos adictivos de las redes sociales

Durante la ceremonia oficial, Pritzker resaltó la urgencia de proteger a las infancias frente a los algoritmos agresivos. Su mensaje enfatizó que la salud mental de los jóvenes debe prevalecer sobre los intereses económicos de las grandes corporaciones tecnológicas.

“Hoy firmo la Ley de Seguridad de los Niños en las Redes Sociales en Línea, un conjunto de protecciones líderes en la nación para mantener seguros a los niños de Illinois en internet”, declaró el mandatario.

El gobernador de Illinois, JB Pritzker, enfatizó su objetivo de posicionar al estado como líder en seguridad digital para los niños X de Pritzker

Según explicó Pritzker, el objetivo es colocar a Illinois a la vanguardia de los esfuerzos nacionales por regular el impacto de las redes sociales en el desarrollo infantil.

El gobernador sostuvo que el Estado debe liderar la creación de estándares de seguridad que las empresas tecnológicas no puedan evadir.