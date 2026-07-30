Illinois prohíbe los celulares en las escuelas con la ley SB 2427: qué dice la norma firmada por JB Pritzker

El gobernador de Illinois, JB Pritzker, firmó la ley SB 2427 para eliminar las distracciones digitales en escuelas públicas. La normativa establece un marco estatal para el uso de teléfonos celulares y dispositivos personales durante las jornadas en las escuelas.

Todas las prohibiciones sobre celulares que establece la ley SB 2427 en Illinois

La legislación exige a los distritos escolares el desarrollo de políticas de restricción de “campana a campana” en todos los niveles educativos. Este sistema busca que los alumnos se concentren en sus estudios y en la interacción social con sus compañeros.

La nueva ley en Illinois busca impulsar la concentración y la interacción social de los alumnos en las escuelas Shutterstock

Según un comunicado de prensa de la oficina del gobernador, la SB 2427 contiene requisitos para las instituciones educativas del estado, como:

Restricción del acceso a dispositivos personales desde la primera campana de entrada hasta el timbre de salida final.

desde la primera campana de entrada final. Prohibición del uso de celulares durante las clases , los almuerzos y los periodos de cambio de aula en primaria.

, los almuerzos y los periodos de cambio de aula en primaria. Eliminación del acceso a la tecnología en las horas no instructivas de la jornada para los grados de kínder a octavo.

para los grados de kínder a octavo. Implementación de un bloqueo obligatorio de dispositivos móviles durante las horas de instrucción en las escuelas preparatorias.

durante las horas de instrucción en las escuelas preparatorias. Flexibilidad para que las escuelas secundarias autoricen el uso en almuerzos o pasillos.

o pasillos. Adopción de una política oficial que la Junta de Educación estatal publicará en septiembre de 2026.

Este marco legal otorga a las comunidades la flexibilidad necesaria para adaptar las reglas a sus necesidades particulares. El estado pretende que cada hora de clase tenga el mayor impacto positivo posible en el desarrollo de los niños.

Qué estudiantes quedan exentos de la nueva ley sobre celulares de Illinois

Más allá de las prohibiciones establecidas, la ley SB 2427 garantiza el acceso a la tecnología en situaciones donde el dispositivo resulta vital para el bienestar del estudiante.

El diseño de la norma protege a los alumnos que requieren herramientas digitales por motivos de salud o aprendizaje.

Alumnos que necesiten el celular por cuestiones de salud quedarán exentos de la prohibición que impone la nueva ley de Illinois AP / Freepik

Los distritos deben incluir excepciones obligatorias en estos casos:

Cuando un profesional médico certifique la necesidad del aparato para el manejo de la salud de un alumno.

de un alumno. Para cumplir con un Plan de Educación Individualizado o un plan bajo la sección 504.

o un plan bajo la sección 504. Para estudiantes que aprenden el idioma inglés , con el objetivo de que puedan acceder a materiales de apoyo o facilitar la comunicación.

, con el objetivo de que puedan acceder a materiales de apoyo o facilitar la comunicación. Para jóvenes responsables del cuidado de algún miembro de su familia.

La ley de Illinois busca combatir los problemas de salud mental en menores

El gobernador Pritzker vinculó esta restricción con la lucha contra la ansiedad, la depresión y el acoso cibernético entre menores. Según explicó la autoridad estatal, la ley busca reducir la presión de las redes sociales para proteger la salud mental de los estudiantes.

Las declaraciones de Pritzker sobre el costo de vida en Illinois

En 2024, el 72% de los docentes de preparatoria calificó las distracciones por celulares como un problema de gran magnitud. En ese marco, esta ley ofrece a los maestros las herramientas para fortalecer el compromiso y la presencia de los alumnos en el aula.

Asimismo, la normativa establece reglas para garantizar que las políticas se apliquen entre todos los grupos demográficos. Los distritos escolares no pueden imponer multas económicas ni suspensiones por el incumplimiento de estas normas de uso.

Por otro lado, la ley prohíbe la participación de oficiales de seguridad o agentes de la ley en la ejecución de estas medidas administrativas.

Si bien la ley ya fue firmada y aprobada por el gobernador, no entró en vigor de inmediato. Su aplicación se dará de esta manera: