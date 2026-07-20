Oficial en Illinois: cuánto deben cobrar por hora los trabajadores de la construcción en proyectos públicos
Las tarifas rigen desde el 15 de julio, varían según el condado y la clasificación laboral, y solo alcanzan contratos cubiertos por la normativa estatal
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El Departamento de Trabajo de Illinois publicó las tarifas salariales que deben aplicarse desde el 15 de julio a las labores realizadas en obras públicas sujetas a la Ley de Salario Prevaleciente. Los montos alcanzan a trabajadores, obreros y mecánicos empleados por contratistas o subcontratistas en proyectos cubiertos por la normativa, pero no a toda la actividad privada del sector.
Desde cuándo rigen las nuevas tarifas para obras públicas
La dependencia estatal publicó en su sitio web los cronogramas correspondientes a cada condado. Las cantidades deben pagarse por los trabajos realizados desde el miércoles 15 de julio en proyectos de obras públicas alcanzados por la legislación.
La Ley de Salario Prevaleciente exige que el Departamento determine durante junio las tarifas aplicables en cada condado y publique el cronograma antes del 15 de julio de cada año. Para hacerlo, la agencia recibe información mediante su encuesta de remuneraciones, incluidos convenios colectivos.
Condado por condado: las tarifas base para carpinteros, electricistas y peones
Los valores incluidos en la tabla corresponden únicamente al salario base por hora. Los documentos oficiales presentan por separado las contribuciones horarias por salud y bienestar, pensión, vacaciones, capacitación y otros seguros, por lo que esas prestaciones no están incluidas en las cantidades reproducidas a continuación.
La cantidad aplicable no depende únicamente del condado. También puede variar según el oficio, la región, la especialidad, la clase del trabajador y el tipo de proyecto, como edificación o carreteras. Incluso dentro de una misma jurisdicción pueden aparecer varias tarifas para carpinteros, electricistas o peones.
Estos son los salarios base por hora seleccionados para los oficios de carpintero, electricista y obrero en cada condado:
|<b>Condado</b>
|<b>Carpintero</b>
|<b>Electricista</b>
|<b>Peón</b>
Adams
US$38,12
US$43
US$35
Alexander
US$46,83
US$55,76
US$37,40
Bond
US$47,37
US$52,41
US$33,56
Boone
US$49,00
US$67,09
US$53
Brown
US$38,12
US$43
US$35
Bureau
US$42,00
US$59,45
US$42
Calhoun
US$47,37
US$54,53
US$36,29
Carroll
US$47,22
US$67,09
US$46,47
Cass
US$38,12
US$44,89
US$31,64
Champaign
US$42,97
US$51,07
US$35,51
Christian
US$38,12
US$50
US$33,32
Clark
US$42,97
US$45
US$35
Clay
US$46,83
US$55,76
US$37,40
Clinton
US$47,37
US$55,76
US$32
Coles
US$42,97
US$50
US$35
Cook
US$58,51
US$63,15
US$53
Crawford
US$42,97
US$45
US$37,40
Cumberland
US$42,97
US$50
US$35
DeKalb
US$52,26
US$67,09
US$45,34
Dewitt
US$40,75
US$50
US$35,51
Douglas
US$42,97
US$51,07
US$35
DuPage
US$58,51
US$52,49
US$53
Edgar
US$42,97
US$45
US$35
Edwards
US$46,83
US$55,76
US$37,40
Effingham
US$42,97
US$55,76
US$37,40
Fayette
US$46,83
US$55,76
US$37,40
Ford
US$40,75
US$59,45
US$47,70
Franklin
US$46,83
US$55,76
US$37,40
Fulton
US$40,77
US$46,70
US$37,50
Gallatin
US$46,83
US$55,76
US$37,40
Greene
US$38,12
US$54,53
US$36,29
Grundy
US$58,51
US$61,00
US$53,00
Hamilton
US$46,83
US$55,76
US$37,40
Hancock
US$39,02
US$43,00
US$35,75
Hardin
US$46,83
US$55,76
US$37,40
Henderson
US$35,25
US$46,70
US$37,65
Henry
US$35,25
US$59,45
US$37,65
Iroquois
US$48,76
US$59,45
US$47,70
Jackson
US$46,83
US$55,76
US$37,40
Jasper
US$42,97
US$45,00
US$37,40
Jefferson
US$46,83
US$55,76
US$37,40
Jersey
US$47,37
US$54,53
US$36,29
Jo Daviess
US$47,22
US$67,09
US$46,47
Johnson
US$46,83
US$55,76
US$37,40
Kane
US$58,51
US$62,22
US$53,00
Kankakee
US$48,76
US$60,60
US$47,70
Kendall
US$58,51
US$64,16
US$53,00
Knox
US$40,77
US$46,70
US$37,65
Lake
US$58,51
US$56,15
US$53
LaSalle
US$42
US$60,60
US$42
Lawrence
US$46,83
US$45
US$37,40
Lee
US$47,22
US$67,09
US$46,47
Livingston
US$40,75
US$51,07
US$40,62
Logan
US$38,98
US$44,89
US$34,07
Macon
US$38,12
US$50
US$35
Macoupin
US$38,12
US$44,89
US$34,14
Madison
US$47,37
US$54,53
US$33,35
Marion
US$46,83
US$55,76
US$37,40
Marshall
US$42,00
US$51,07
US$40,62
Mason
US$40,77
US$46,70
US$35,00
Massac
US$46,83
US$55,76
US$37,40
McDonough
US$39,02
US$46,70
US$35,75
McHenry
US$58,51
US$62,22
US$53,00
McLean
US$40,75
US$51,07
US$38,00
Menard
US$38,12
US$44,89
US$34,05
Mercer
US$35,25
US$48,80
US$31,20
Monroe
US$47,37
US$52,41
US$35,54
Montgomery
US$38,12
US$50,00
US$33,56
Morgan
US$38,12
US$44,89
US$31,64
Moultrie
US$42,97
US$50,00
US$35,00
Ogle
US$49,00
US$67,09
US$46,47
Peoria
US$40,77
US$46,70
US$35,18
Perry
US$46,83
US$55,76
US$37,40
Piatt
US$38,12
US$51,07
US$35,51
Pike
US$38,12
US$43,00
US$35,00
Pope
US$46,83
US$55,76
US$37,40
Pulaski
US$46,83
US$55,76
US$37,40
Putnam
US$42,00
US$59,45
US$42,00
Randolph
US$47,37
US$52,41
US$35,54
Richland
US$46,83
US$45,00
US$37,40
Rock Island
US$35,25
US$48,80
US$31,20
Saline
US$46,83
US$55,76
US$37,40
Sangamon
US$38,12
US$44,89
US$34,05
Schuyler
US$38,12
US$43,00
US$35,00
Scott
US$38,12
US$44,89
US$31,64
Shelby
US$42,97
US$50,00
US$35,00
St. Clair
US$47,37
US$52,41
US$33,00
Stark
US$42,00
US$59,45
US$37,65
Stephenson
US$47,22
US$67,09
US$46,47
Tazewell
US$40,77
US$46,70
US$35,18
Union
US$46,83
US$55,76
US$37,40
Vermilion
US$42,97
US$43,18
US$34,38
Wabash
US$46,83
US$49,11
US$37,40
Warren
US$39,02
US$46,70
US$37,65
Washington
US$47,37
US$52,41
US$35,54
Wayne
US$46,83
US$55,76
US$37,40
White
US$46,83
US$55,76
US$37,40
Whiteside
US$47,22
US$67,09
US$46,47
Will
US$58,51
US$61,00
US$53,00
Williamson
US$46,83
US$55,76
US$37,40
Winnebago
US$49,00
US$67,09
US$45,34
Woodford
US$40,77
US$51,07
US$40,62
Cuál es el plazo para objetar las tarifas publicadas
Las personas afectadas por el cronograma pueden presentar una objeción ante el Departamento de Trabajo hasta el 14 de agosto, dentro de los 30 días posteriores a su publicación. El recurso debe tramitarse conforme a las secciones 4 o 9 de la Ley de Salario Prevaleciente.
Las objeciones admitidas dan lugar a una audiencia conforme a las reglas administrativas del Departamento. La página oficial no señala que cualquier comentario informal sea remitido automáticamente a un juez administrativo.
De cuánto es el salario mínimo en Illinois durante 2026
El salario mínimo general de Illinois es de US$15 por hora para trabajadores de 18 años o más. Esta cantidad es distinta de las tarifas prevalecientes aplicables a las obras públicas.
El piso para empleados que reciben propinas es de US$9 por hora, aunque el empleador debe cubrir cualquier diferencia si el sueldo y las propinas no alcanzan juntos los US$15. Los menores de 18 años que trabajen menos de 650 horas para un empleador durante el año calendario pueden recibir US$13 por hora.
La mayoría de los empleados cubiertos tiene derecho a recibir una vez y media su tarifa regular por las horas que excedan las 40 semanales. La legislación también contempla al menos 24 horas consecutivas de descanso por cada periodo de siete días y una pausa para comer de, como mínimo, 20 minutos en turnos de siete horas y media, aunque existen excepciones y permisos específicos.