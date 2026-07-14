Nueva ley oficial en Illinois: la IA no podrá calificar el desempeño de los maestros

Illinois tendrá nuevas reglas para el uso de la inteligencia artificial en las evaluaciones docentes. A partir del 1° de enero de 2027, los sistemas de IA no podrán asignar calificaciones ni emitir valoraciones sobre el desempeño profesional de los maestros cuando esas decisiones requieran criterio humano.

Illinois prohíbe que la IA asigne calificaciones en evaluaciones docentes

La nueva legislación modifica la sección 24A-5 del Código Escolar de Illinois, dedicada al contenido de los planes de evaluación docente. Además de conservar las disposiciones vigentes sobre evaluaciones periódicas que ya regían para los distritos escolares, incorpora un apartado específico sobre el uso de herramientas de inteligencia artificial y fija límites concretos sobre su participación en esos procesos.

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De acuerdo con el texto de la ley, un evaluador no podrá utilizar una herramienta de inteligencia artificial para asignar una puntuación numérica ni una calificación cualitativa en ningún componente de la evaluación de un docente.

La prohibición alcanza tanto a las notas cuantitativas como a categorías habituales del sistema de evaluación, entre ellas “excellent”, “proficient”, “needs improvement” y “unsatisfactory”, siempre que la tarea requiera juicio profesional. Según el texto aprobado de la ley SB2909, esas decisiones deberán seguir en manos de una persona.

La reforma, sin embargo, no elimina completamente el uso de la inteligencia artificial dentro del proceso. La ley establece que estas herramientas sí podrán emplearse para asistir al evaluador en funciones administrativas, sin reemplazar su criterio profesional al momento de valorar el desempeño de un maestro.

El historial legislativo indica que el proyecto SB2909 fue aprobado por el gobernador JB Pritzker el 10 de julio de 2026 y se convirtió en la Ley Pública 104-0565. La norma fija como fecha de entrada en vigor el 1° de enero de 2027.

Qué usos de la inteligencia artificial seguirán permitidos para docentes y evaluadores

La nueva regulación no solo establece restricciones para los evaluadores. También fija obligaciones para los propios docentes respecto del empleo de inteligencia artificial.

La nueva legislación modifica la sección 24A-5 del Código Escolar de Illinois jbpritzker.com

Según la ley, un maestro no podrá utilizar una herramienta de IA para generar evidencia de práctica profesional que luego sea utilizada por el evaluador para medir su desempeño. Es decir, el docente no podrá usar IA para producir materiales destinados a influir directamente en la evaluación profesional del docente.

Al igual que ocurre con los evaluadores, el texto aclara que los maestros sí podrán utilizar estas herramientas para apoyar tareas administrativas, siempre que su uso no sustituya el trabajo profesional que forma parte de la evaluación.

La normativa también incorpora un requisito de transparencia. Siempre que un evaluador utilice una herramienta de inteligencia artificial, deberá informar al docente qué aplicación utilizó y con qué finalidad específica se empleó durante el proceso de evaluación.

Del mismo modo, si un maestro utiliza inteligencia artificial en los casos permitidos por la ley, también deberá comunicar al evaluador el nombre de la herramienta y el propósito concreto de su utilización.

Cómo seguirá funcionando el sistema de evaluación docente en Illinois

Más allá de las nuevas disposiciones sobre inteligencia artificial, la reforma conserva la estructura principal de los planes de evaluación establecidos en el Código Escolar.

Al igual que ocurre con los evaluadores, el texto aclara que los maestros sí podrán utilizar estas herramientas para apoyar tareas administrativas Pritzker

Cada distrito escolar deberá seguir con la aplicación de un plan que incluya, entre otros elementos:

Observación personal del docente dentro del aula por parte del evaluador, salvo cuando no tenga funciones de enseñanza en clase.

Análisis de la asistencia, la planificación, los métodos de enseñanza, la gestión del aula y la competencia en la materia impartida.

Asignación de una calificación oficial del desempeño.

Identificación de fortalezas y debilidades con fundamentos que respalden cada observación.

Incorporación de la evaluación al expediente personal del docente y entrega de una copia al maestro evaluado.

Además, continúan vigentes los mecanismos de mejora profesional para quienes obtengan resultados desfavorables.